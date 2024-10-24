Прогноз погоди у Львові на п'ятницю, 25 жовтня

Люди гуляють містом. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 25 жовтня, на території Львівської області прогнозується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер протягом дня змінюватиме напрямок із західного на південно-східний зі швидкістю 5–10 м/с.

Про це повідомляє Львівського РЦГМ.

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Прогноз погоди на 25 жовтня

У нічні та ранкові години спостерігаємо туман, видимість якого на відстані 200–500 метрів, що може ускладнити рух на дорогах. Також на окремих ділянках можливість ожеледиця та слабка ожеледь.

Температура повітря вночі коливатиметься від -3°C до +2°C, вдень тепліше до +13...+18 °C. У Львові температура вночі опуститься до -2 °C, вдень буде від +14 °C до +16 °C. Через погодні умови оголошено жовтий рівень небезпечності.

Нагадаємо, 25 жовтня в Одесі буде прохолодна погода, без опадів та сильного вітру. Стовпчики термометрів вдень показуватимуть +14...+16 °С.

Ми повідомляли, що на Київщині 25 жовтня очікується хмарна погода без опадів. Максимальна температура повітря вдень у столиці становитиме +13 °C.