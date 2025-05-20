Что будет с урожаем Львовщины 2025 — чего ждать после заморозков

Заморозки на Львовщине — сколько будет стоить летняя ягода
Ночные заморозки, град и перепады температуры — не лучший сценарий для мая, особенно для фермеров. Но, как говорят специалисты, не все так страшно. Так, пострадали овощи, клубника и рапс. Однако зерновые в большинстве выдержали испытание погодой, поэтому еще имеют шанс на восстановление.
Что из овощей пострадало больше всего, читайте в материале Новини.LIVE.
Заморозки ударили по урожаю — что пострадало и почему еще рано паниковать
В комментарии Новини.LIVE директор департамента агропромышленного развития ЛОВА Людмила Гончаренко поделилась оценками потерь и успокоила: пока делать выводы о провале сезона рано.
"Зерновые нормально переносят понижение температур и имеют возможность восстанавливаться. Немного хуже ситуация с рапсом", — говорит Людмила Гончаренко.
Местами на Львовщине прошел град. Пострадали стебли рапса, но критических повреждений не зафиксировано.
"У нас в отдельных местах прошел град и где-то были повреждены сами стебли рапса. Но там тоже ничего критического нет", — добавляет чиновница.
По словам Гончаренко, больше всего от непогоды пострадали ранние овощи и клубника. Кабачки и ранний картофель — с потерями до 20%. А вот земляника садовая потеряла до половины урожая.
"На сегодня овощи посеяны лишь на 30% от запланированных площадей. Но те фермеры, которые очень рано посеяли кабачки или картофель, имеют потери на уровне 10-20%. Больше всего же пострадала земляника садовая", — пояснила директор департамента.
Весеннее похолодание задело и часть плодовых деревьев. В частности, пострадали абрикосы, вишни и ранняя голубика, которые цвели именно в период заморозков.
"Потери незначительные — до 10-15% ожидаемого урожая. Это касается тех культур, которые были в стадии цветения во время похолодания", — рассказала директор департамента.
Другие плодовые — яблони, груши, поздние сорта — выдержали погодные условия, и, по прогнозам, должны дать хороший урожай.
Специалисты ЛОВА отмечают: общеобластных катастроф нет. Зерновые еще могут полностью восстановиться, потери ягод и овощей — локальные. Во многих хозяйствах есть возможность пересева или частичного восстановления урожая.
"Ранние потери — это еще не провал сезона. Май и июнь покажут реальную динамику развития посевов", — заключает Людмила Гончаренко.
Напомним, мы ранее писали, как мороз повлиял на абрикосы, черешню и вишню.
Мы также писали, чем следует подкармливать фруктовые деревья в мае.
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