Что будет с урожаем Львовщины 2025 — чего ждать после заморозков

Цены на клубнику во Львове. Фото: Новини.LIVE

Ночные заморозки, град и перепады температуры — не лучший сценарий для мая, особенно для фермеров. Но, как говорят специалисты, не все так страшно. Так, пострадали овощи, клубника и рапс. Однако зерновые в большинстве выдержали испытание погодой, поэтому еще имеют шанс на восстановление.

Что из овощей пострадало больше всего, читайте в материале Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Заморозки ударили по урожаю — что пострадало и почему еще рано паниковать

В комментарии Новини.LIVE директор департамента агропромышленного развития ЛОВА Людмила Гончаренко поделилась оценками потерь и успокоила: пока делать выводы о провале сезона рано.

"Зерновые нормально переносят понижение температур и имеют возможность восстанавливаться. Немного хуже ситуация с рапсом", — говорит Людмила Гончаренко.

Местами на Львовщине прошел град. Пострадали стебли рапса, но критических повреждений не зафиксировано.

"У нас в отдельных местах прошел град и где-то были повреждены сами стебли рапса. Но там тоже ничего критического нет", — добавляет чиновница.

По словам Гончаренко, больше всего от непогоды пострадали ранние овощи и клубника. Кабачки и ранний картофель — с потерями до 20%. А вот земляника садовая потеряла до половины урожая.

"На сегодня овощи посеяны лишь на 30% от запланированных площадей. Но те фермеры, которые очень рано посеяли кабачки или картофель, имеют потери на уровне 10-20%. Больше всего же пострадала земляника садовая", — пояснила директор департамента.

Весеннее похолодание задело и часть плодовых деревьев. В частности, пострадали абрикосы, вишни и ранняя голубика, которые цвели именно в период заморозков.

"Потери незначительные — до 10-15% ожидаемого урожая. Это касается тех культур, которые были в стадии цветения во время похолодания", — рассказала директор департамента.

Другие плодовые — яблони, груши, поздние сорта — выдержали погодные условия, и, по прогнозам, должны дать хороший урожай.

Специалисты ЛОВА отмечают: общеобластных катастроф нет. Зерновые еще могут полностью восстановиться, потери ягод и овощей — локальные. Во многих хозяйствах есть возможность пересева или частичного восстановления урожая.

"Ранние потери — это еще не провал сезона. Май и июнь покажут реальную динамику развития посевов", — заключает Людмила Гончаренко.

Напомним, мы ранее писали, как мороз повлиял на абрикосы, черешню и вишню.

Мы также писали, чем следует подкармливать фруктовые деревья в мае.