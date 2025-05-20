Що буде з урожаєм Львівщини 2025 — чого чекати після заморозків

Ціни на полуницю у Львові. Фото: Новини.LIVE

Нічні заморозки, град і перепади температури — не найкращий сценарій для травня, особливо для фермерів. Але, як кажуть фахівці, не все так страшно. Так, постраждали овочі, полуниця і ріпак. Проте зернові в більшості витримали випробування погодою, тож ще мають шанс на відновлення.

Що з городини постраждало найбільше, читайте у матеріалі Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Заморозки вдарили по врожаю — що постраждало і чому ще рано панікувати

У коментарі Новини.LIVE директорка департаменту агропромислового розвитку ЛОВА Людмила Гончаренко поділилась оцінками втрат і заспокоїла: поки що робити висновки про провал сезону зарано.

"Зернові нормально переносять пониження температур і мають можливість відновлюватися. Трішки гірша ситуація з ріпаком", — каже Людмила Гончаренко.

Місцями на Львівщині пройшов град. Постраждали стебла ріпаку, але критичних ушкоджень не зафіксовано.

"У нас в окремих місцях пройшов град і десь були пошкоджені самі стебла ріпаку. Але там теж нічого критичного немає", — додає посадовиця.

За словами Гончаренко, найбільше від негоди постраждали ранні овочі та полуниця. Кабачки та рання картопля — із втратами до 20%. А от суниця садова втратила до половини врожаю.

"На сьогодні овочі посіяні лише на 30% від запланованих площ. Але ті фермери, які дуже рано посіяли кабачки чи картоплю, мають втрати на рівні 10–20%. Найбільше ж постраждала суниця садова", — пояснила директорка департаменту.

Весняне похолодання зачепило і частину плодових дерев. Зокрема, постраждали абрикоси, вишні та рання лохина, які цвіли саме у період приморозків.

"Втрати незначні — до 10–15% очікуваного врожаю. Це стосується тих культур, які були в стадії цвітіння під час похолодання", — розповіла директорка департаменту.

Інші плодові — яблуні, груші, пізні сорти — витримали погодні умови, і, за прогнозами, повинні дати добрий урожай.

Фахівці ЛОВА наголошують: загальнообласних катастроф немає. Зернові ще можуть повністю відновитися, втрати ягід і овочів — локальні. У багатьох господарствах є можливість пересіву або часткового відновлення врожаю.

"Ранні втрати — це ще не провал сезону. Травень і червень покажуть реальну динаміку розвитку посівів", — підсумовує Людмила Гончаренко.

Нагадаємо, ми раніше писали, як мороз вплинув на абрикоси, черешню та вишню.

Ми також писали, чим слід підживлювати фруктові дерева в травні.