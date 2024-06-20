Графики отключения света во Львовской области 21 июня

Девушка работает в темноте из-за отсутствия света. Фото: Freepik

В пятницу, 21 июня, по всей Украине будут применяться почасовые графики отключения света. Во Львовской области плановые отключения электроэнергии продлятся с 00:00 до 24:00.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго".

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Отключение света во Львовской области 21 июня

Такие длительные ограничения связаны с последствиями атак русских войск на энергетические объекты. С 00:00 до 06:00 и с 13:00 до 23:00 будут действовать более серьезные ограничения. Графики будут применяться к промышленным и бытовым потребителям, но не коснутся критической инфраструктуры.

Информация об отключении света в Украине 21 июня. Фото: скриншот

Ранее в "Львовоблэнерго" отмечали, что отключение электроэнергии может зависеть от:

Возможны атаки врага на энергетическую инфраструктуру.

Сроки ремонта поврежденных объектов энергетики.

Соблюдение населением рекомендаций по сбережению электроэнергии особенно важно воздержаться от использования приборов с высоким энергопотреблением с 18:00 до 22:00.

Напомним, в Укрэнерго рассказали, как ночные обстрелы повлияли на отключение света. Из-за атаки на объекты украинской энергетики отключений будет больше.

Ранее мы писали, что в четверг, 20 июня, Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Ставки поставил задачу правительству сделать альтернативные источники энергии более доступными для украинцев.