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Заряжайте повербанки — как завтра будут выключать свет на Львовщине

20 июня 2024 23:58
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Графики отключения света во Львовской области 21 июня
Девушка работает в темноте из-за отсутствия света. Фото: Freepik
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В пятницу, 21 июня, по всей Украине будут применяться почасовые графики отключения света. Во Львовской области плановые отключения электроэнергии продлятся с 00:00 до 24:00.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго".

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Отключение света во Львовской области 21 июня

Такие длительные ограничения связаны с последствиями атак русских войск на энергетические объекты. С 00:00 до 06:00 и с 13:00 до 23:00 будут действовать более серьезные ограничения. Графики будут применяться к промышленным и бытовым потребителям, но не коснутся критической инфраструктуры.

Информация об отключении света в Украине 21 июня. Фото: скриншот
Информация об отключении света в Украине 21 июня. Фото: скриншот

Ранее в "Львовоблэнерго" отмечали, что отключение электроэнергии может зависеть от:

  • Возможны атаки врага на энергетическую инфраструктуру.
  • Сроки ремонта поврежденных объектов энергетики.
  • Соблюдение населением рекомендаций по сбережению электроэнергии особенно важно воздержаться от использования приборов с высоким энергопотреблением с 18:00 до 22:00.

Напомним, в Укрэнерго рассказали, как ночные обстрелы повлияли на отключение света. Из-за атаки на объекты украинской энергетики отключений будет больше.

Ранее мы писали, что в четверг, 20 июня, Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Ставки поставил задачу правительству сделать альтернативные источники энергии более доступными для украинцев.

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