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Заряджайте повербанки — як завтра вимикатимуть світло на Львівщині

20 червня 2024 23:58
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Графіки відключення світла на Львівщині 21 червня
Дівчина працює у темряві через відсутність світла. Фото: Freepik
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У п'ятницю, 21 червня, по всій Україні будуть застосовуватися погодинні графіки відключення світла. У Львівській області планові відключення електроенергії триватимуть з 00:00 до 24:00.

Про це повідомила пресслужба "Укренерго".

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Відключення світла на Львівщині 21 червня

Такі тривалі обмеження пов'язані з наслідками атак російських військ на енергетичні об'єкти. З 00:00 до 06:00 і з 13:00 до 23:00 будуть діяти більш суворі обмеження. Графіки будуть застосовуватися до промислових та побутових споживачів, але не зачеплять критичну інфраструктуру.

Інформація про відключення світла в Україні 21 червня. Фото: скриншот
Інформація про відключення світла в Україні 21 червня. Фото: скриншот

Раніше в "Львівобленерго" зазначали, що вимкнення електроенергії може залежати від:

  • Можливих атак ворога на енергетичну інфраструктуру.
  • Термінів ремонту пошкоджених об’єктів енергетики.
  • Дотримання населенням рекомендацій щодо заощадження електроенергії, особливо важливо утриматися від використання приладів з високим енергоспоживанням з 18:00 до 22:00.

Нагадаємо, в Укренерго розповіли, як нічні обстріли вплинули на відключення світла. Через атаку на об'єкти української енергетики відключень буде більше. 

Раніше ми писали, що у четвер, 20 червня, Президент України Володимир Зеленський під час засідання Ставки поставив завдання уряду зробити альтернативні джерела енергії доступнішими для українців.

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