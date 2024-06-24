Графики отключения света во Львовской области 25 июня

Женщина работает на ноутбуке. Иллюстративное фото: Борис Корпусенко

Во вторник, 25 июня, в Украине будут действовать почасовые графики отключения света. Во Львовской области плановые отключения электроэнергии продлятся с 00:00 до 24:00.

Об этом сообщила прессслужба Укрэнерго.

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Отключение света во Львовской области 25 июня

Такие длительные ограничения связаны с понижением возможностей электростанций производить электроэнергию из-за последствий атак. С 02:00 до 05:00 и с 12:00 до 23:00 будут введены усиленные ограничения. Графики будут применяться к промышленным и бытовым потребителям, но не коснутся критической инфраструктуры.

Просмотреть график отключений можно по ссылке.

Информация об отключении света в Украине 25 июня. Фото: скриншот



Ранее в "Львовоблэнерго" отмечали, что отключение электроэнергии может зависеть от:

Возможны атаки врага на энергетическую инфраструктуру.

Сроки ремонта поврежденных объектов энергетики.

Соблюдение населением рекомендаций по сбережению электроэнергии особенно важно воздержаться от использования приборов с высоким энергопотреблением с 18:00 до 22:00.

Напомним, в Yasno рассказали, что из-за российских атак в Украине сложилась критическая ситуация с генерацией электроэнергии. Сейчас даже импорт не помогает решить эту проблему.

Также мы сообщали, что в Украине между областями начали равномерно распределять лимиты потребления электроэнергии. Больше всего это нововведение будет влиять на киевлян.