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Заряджайте повербанки — як завтра вимикатимуть світло на Львівщині

24 червня 2024 21:50
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Графіки відключення світла на Львівщині 25 червня
Жінка працює за ноутбуком. Ілюстративне фото: Борис Корпусенко
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У вівторок, 25 червня, в Україні будуть діяти погодинні графіки відключення світла. У Львівській області планові відключення електроенергії триватимуть з 00:00 до 24:00.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

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Такі тривалі обмеження пов'язані з зниженням можливостей електростанцій виробляти електроенергію через наслідки атак. З 02:00 до 05:00 та з 12:00 до 23:00 будуть запроваджені посилені обмеження. Графіки будуть застосовуватися до промислових та побутових споживачів, але не зачеплять критичну інфраструктуру.

Переглянути графік відключень можна за посиланням.

Інформація про відключення світла в Україні 25 червня. Фото: скриншот
Інформація про відключення світла в Україні 25 червня. Фото: скриншот


Раніше в "Львівобленерго" зазначали, що вимкнення електроенергії може залежати від:

  • Можливих атак ворога на енергетичну інфраструктуру.
  • Термінів ремонту пошкоджених об’єктів енергетики.
  • Дотримання населенням рекомендацій щодо заощадження електроенергії, особливо важливо утриматися від використання приладів з високим енергоспоживанням з 18:00 до 22:00.

Нагадаємо, у Yasno розповіли, що через російські атаки в Україні склалася критична ситуація з генерацією електроенергії. Зараз навіть імпорт не допомагає вирішити цю проблему.

Також ми повідомляли, що в Україні між областями почали рівномірно розподіляти ліміти споживання електроенергії. Найбільше це нововведення впливатиме на киян.

Львів
електроенергія
Україна
Львівська область
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світло

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