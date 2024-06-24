Графіки відключення світла на Львівщині 25 червня

Заряджайте повербанки — як завтра вимикатимуть світло на Львівщині
У вівторок, 25 червня, в Україні будуть діяти погодинні графіки відключення світла. У Львівській області планові відключення електроенергії триватимуть з 00:00 до 24:00.
Про це повідомила пресслужба Укренерго.
Відключення світла на Львівщині 25 червня
Такі тривалі обмеження пов'язані з зниженням можливостей електростанцій виробляти електроенергію через наслідки атак. З 02:00 до 05:00 та з 12:00 до 23:00 будуть запроваджені посилені обмеження. Графіки будуть застосовуватися до промислових та побутових споживачів, але не зачеплять критичну інфраструктуру.
Переглянути графік відключень можна за посиланням.
Раніше в "Львівобленерго" зазначали, що вимкнення електроенергії може залежати від:
- Можливих атак ворога на енергетичну інфраструктуру.
- Термінів ремонту пошкоджених об’єктів енергетики.
- Дотримання населенням рекомендацій щодо заощадження електроенергії, особливо важливо утриматися від використання приладів з високим енергоспоживанням з 18:00 до 22:00.
Нагадаємо, у Yasno розповіли, що через російські атаки в Україні склалася критична ситуація з генерацією електроенергії. Зараз навіть імпорт не допомагає вирішити цю проблему.
Також ми повідомляли, що в Україні між областями почали рівномірно розподіляти ліміти споживання електроенергії. Найбільше це нововведення впливатиме на киян.
Читайте Новини.LIVE!