Графіки відключення світла на Львівщині 25 червня

Жінка працює за ноутбуком. Ілюстративне фото: Борис Корпусенко

У вівторок, 25 червня, в Україні будуть діяти погодинні графіки відключення світла. У Львівській області планові відключення електроенергії триватимуть з 00:00 до 24:00.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

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Такі тривалі обмеження пов'язані з зниженням можливостей електростанцій виробляти електроенергію через наслідки атак. З 02:00 до 05:00 та з 12:00 до 23:00 будуть запроваджені посилені обмеження. Графіки будуть застосовуватися до промислових та побутових споживачів, але не зачеплять критичну інфраструктуру.

Переглянути графік відключень можна за посиланням.

Інформація про відключення світла в Україні 25 червня. Фото: скриншот



Раніше в "Львівобленерго" зазначали, що вимкнення електроенергії може залежати від:

Можливих атак ворога на енергетичну інфраструктуру.

Термінів ремонту пошкоджених об’єктів енергетики.

Дотримання населенням рекомендацій щодо заощадження електроенергії, особливо важливо утриматися від використання приладів з високим енергоспоживанням з 18:00 до 22:00.

Нагадаємо, у Yasno розповіли, що через російські атаки в Україні склалася критична ситуація з генерацією електроенергії. Зараз навіть імпорт не допомагає вирішити цю проблему.

Також ми повідомляли, що в Україні між областями почали рівномірно розподіляти ліміти споживання електроенергії. Найбільше це нововведення впливатиме на киян.