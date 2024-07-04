Графики отключения света во Львовской области 5 июля

Мужчина работает в темноте. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В пятницу, 5 июля, в Украине будут действовать почасовые графики отключения света. Во Львовской области плановые отключения электроэнергии продлятся с 00:00 до 24:00.

Об этом сообщила пресс-служба Львовоблэнерго в Telegram.

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Отключение света во Львовской области 5 июля

Такие длительные ограничения связаны с высоким уровнем энергопотребления из-за жары. Графики будут применяться к промышленным и бытовым потребителям, но не коснутся критической инфраструктуры.

Сообщение Укрэнерго. Фото: скриншот

Во Львовоблэнерго заявили, что 5 июля по решению Национальной энергетической компании "Укрэнерго" из-за серьезного дефицита мощности будут применены почасовые отключения по такому графику:

С 00:00 до 03:00 будут отключены две очереди (красные и белые ячейки графика).

С 03:00 до 23:00 будут отключены три очереди (красные и часть белых ячеек графика).

С 23:00 до 24:00 будут отключены две очереди (красные и белые ячейки графика).

Информация об отключении света во Львовской области 5 июля. Фото: Львовоблэнерго

Также энергетики советуют украинцам следить за сообщениями ДТЭК в Telegram, ведь расписание отключений может меняться.

Напомним, в энергосистеме Украины большой дефицит мощностей. Советник премьер-министра, член наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко заявил, что в конце июля ситуация может измениться к лучшему. В то же время эксперты отрасли предупреждают украинцев о тяжелой зиме, когда свет будут включать всего на 2-3 часа в течение суток.