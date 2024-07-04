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Заряджайте повербанки — як завтра вимикатимуть світло на Львівщині

4 липня 2024 21:48
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Графіки відключення світла на Львівщині 5 липня
Чоловік працює у темряві. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У п'ятницю, 5 липня, в Україні будуть діяти погодинні графіки відключення світла. У Львівській області планові відключення електроенергії триватимуть з 00:00 до 24:00.

Про це повідомила пресслужба Львівобленерго у Telegram.

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Відключення світла на Львівщині 5 липня 

Такі тривалі обмеження пов'язані з високим рівнем енергоспоживання через спеку. Графіки будуть застосовуватися до промислових та побутових споживачів, але не зачеплять критичну інфраструктуру.

Допис Укренерго. Фото: скриншот
Допис Укренерго. Фото: скриншот

В Львівобленерго заявили, що 5 липня за рішенням Національної енергетичної компанії "Укренерго" через серйозний дефіцит потужності будуть застосовані погодинні відключення за таким графіком:

  • Від 00:00 до 03:00 будуть відключені дві черги (червоні та білі клітинки графіку).
  • З 03:00 до 23:00 будуть відключені три черги (червоні та частина білих клітинок графіку).
  • З 23:00 до 24:00 будуть відключені дві черги (червоні та білі клітинки графіку).
Інформація про відключення світла на Львівщині 5 липня. Фото: Львівобленерго
Інформація про відключення світла на Львівщині 5 липня. Фото: Львівобленерго

Також енергетики радять українцям слідкувати за повідомленнями ДТЕК у Telegram, адже розклад відключень може змінюватися.  

Нагадаємо, в енергосистемі України — великий дефіцит потужностей. Радник прем’єр-міністра, член наглядової ради "Укренерго" Юрій Бойко заявив, що наприкінці липня ситуація може змінитися на краще.  Водночас екперти галузі попереджають українців про важку зиму, коли світло будуть вмикати лише на 2-3 години протягом доби. 

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