Графики отключения света во Львовской области в понедельник 8 июля

Заряжайте повербанки — как завтра будут выключать свет на Львовщине
В понедельник, 8 июля, в Украине будут действовать почасовые графики отключения света. Во Львовской области плановые отключения электроэнергии продлятся с 00:00 до 24:00.
Об этом сообщила пресс-служба Львовоблэнерго в Telegram.
Отключение света во Львовской области 8 июля
Такие длительные ограничения связаны с высоким уровнем энергопотребления из-за жары.
Во Львовоблэнерго заявили, что 8 июля по решению Национальной энергетической компании "Укрэнерго" из-за серьезного дефицита мощности будут применены почасовые отключения по такому графику:
- С 00:00 до 14:00 будут отключены две очереди.
- С 14:00 до 19:00 будут отключены три очереди.
- С 19:00 до 22:00 будут отключены четыре очереди.
- С 22:00 до 24:00 будут отключены две очереди.
Напомним, по словам главы НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, достижение 100% справедливости при отключениях электроэнергии не всегда возможно из-за технических ограничений.
Также госрегулятор опроверг новый фейк об отключениях электроэнергии о введении якобы "зональных" ограничений света.
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