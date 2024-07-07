Графики отключения света во Львовской области в понедельник 8 июля

Отключение света. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В понедельник, 8 июля, в Украине будут действовать почасовые графики отключения света. Во Львовской области плановые отключения электроэнергии продлятся с 00:00 до 24:00.

Об этом сообщила пресс-служба Львовоблэнерго в Telegram.

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Отключение света во Львовской области 8 июля

Такие длительные ограничения связаны с высоким уровнем энергопотребления из-за жары.

Сообщение Укрэнерго. Фото: скриншот

Во Львовоблэнерго заявили, что 8 июля по решению Национальной энергетической компании "Укрэнерго" из-за серьезного дефицита мощности будут применены почасовые отключения по такому графику:

С 00:00 до 14:00 будут отключены две очереди.

С 14:00 до 19:00 будут отключены три очереди.

С 19:00 до 22:00 будут отключены четыре очереди.

С 22:00 до 24:00 будут отключены две очереди.

Информация об отключении света во Львовской области 8 июля. Фото: Львовоблэнерго

Напомним, по словам главы НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, достижение 100% справедливости при отключениях электроэнергии не всегда возможно из-за технических ограничений.

Также госрегулятор опроверг новый фейк об отключениях электроэнергии о введении якобы "зональных" ограничений света.