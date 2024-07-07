Графіки відключення світла на Львівщині у понеділок 8 липня

Заряджайте повербанки — як завтра вимикатимуть світло на Львівщині
У понеділок, 8 липня, в Україні будуть діяти погодинні графіки відключення світла. У Львівській області планові відключення електроенергії триватимуть з 00:00 до 24:00.
Про це повідомила пресслужба Львівобленерго у Telegram.
Відключення світла на Львівщині 8 липня
Такі тривалі обмеження пов'язані з високим рівнем енергоспоживання через спеку.
В Львівобленерго заявили, що 8 липня за рішенням Національної енергетичної компанії "Укренерго" через серйозний дефіцит потужності будуть застосовані погодинні відключення за таким графіком:
- Від 00:00 до 14:00 будуть відключені дві черги.
- З 14:00 до 19:00 будуть відключені три черги.
- З 19:00 до 22:00 будуть відключені чотири черги.
- З 22:00 до 24:00 будуть відключені дві черги.
Нагадаємо, за словами голови НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, досягнення 100% справедливості при відключеннях електроенергії не завжди можливе через технічні обмеження.
Також держрегулятор спростував новий фейк стосовно відключень електроенергії про запровадження нібито "зональних" обмежень світла.
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