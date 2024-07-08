Графики отключения света во Львовской области во вторник, 9 июля

Женщина во время отключения света. Фото: Uniondata

Во вторник, 9 июля, в Украине будут действовать почасовые графики отключения света. Во Львовской области плановые отключения электроэнергии продлятся с 00:00 до 24:00.

Об этом сообщила пресс-служба Львовоблэнерго.

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Отключение света во Львовской области 9 июля

Во Львовоблэнерго заявили, что 8 июля по решению Национальной энергетической компании "Укрэнерго" из-за серьезного дефицита мощности будут применены почасовые отключения по такому графику:

С 00:00 до 05:00 будут отключены три очереди.

С 5:00 до 14:00 будут отключены две очереди.

С 14:00 до 16:00 будут отключены три очереди.

С 16:00 до 22:00 будут отключены четыре очереди.

С 22:00 до 24:00 будут отключены три очереди.

Такие длительные ограничения связаны с последствиями атак русских войск на энергетические объекты.

Информация об отключении света во Львовской области 9 июля. Фото: Львовоблэнерго

Сообщение Укрэнерго. Фото: скриншот

Напомним, по словам главы НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, достижение 100% справедливости при отключениях электроэнергии не всегда возможно из-за технических ограничений.

Также мы сообщали, что ведущий эксперт по энергетике Михаил Гончар объяснил, могут ли АЭС производить больше электроэнергии.