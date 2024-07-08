Графики отключения света во Львовской области во вторник, 9 июля

Заряжайте все устройства и павербанки — как завтра будут выключать свет на Львовщине
Во вторник, 9 июля, в Украине будут действовать почасовые графики отключения света. Во Львовской области плановые отключения электроэнергии продлятся с 00:00 до 24:00.
Об этом сообщила пресс-служба Львовоблэнерго.
Отключение света во Львовской области 9 июля
Во Львовоблэнерго заявили, что 8 июля по решению Национальной энергетической компании "Укрэнерго" из-за серьезного дефицита мощности будут применены почасовые отключения по такому графику:
- С 00:00 до 05:00 будут отключены три очереди.
- С 5:00 до 14:00 будут отключены две очереди.
- С 14:00 до 16:00 будут отключены три очереди.
- С 16:00 до 22:00 будут отключены четыре очереди.
- С 22:00 до 24:00 будут отключены три очереди.
Такие длительные ограничения связаны с последствиями атак русских войск на энергетические объекты.
Напомним, по словам главы НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, достижение 100% справедливости при отключениях электроэнергии не всегда возможно из-за технических ограничений.
Также мы сообщали, что ведущий эксперт по энергетике Михаил Гончар объяснил, могут ли АЭС производить больше электроэнергии.
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