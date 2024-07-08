Графіки відключення світла на Львівщині у вівторок, 9 липня

Жінка під час відключень світла. Фото: Uniondata

У вівторок, 9 липня, в Україні будуть діяти погодинні графіки відключення світла. У Львівській області планові відключення електроенергії триватимуть з 00:00 до 24:00.

Про це повідомила пресслужба Львівобленерго.

Читайте також:

Відключення світла на Львівщині 9 липня

В Львівобленерго заявили, що 8 липня за рішенням Національної енергетичної компанії "Укренерго" через серйозний дефіцит потужності будуть застосовані погодинні відключення за таким графіком:

Від 00:00 до 05:00 будуть відключені три черги.

З 05:00 до 14:00 будуть відключені дві черги.

З 14:00 до 16:00 будуть відключені три черги.

З 16:00 до 22:00 будуть відключені чотири черги.

З 22:00 до 24:00 будуть відключені три черги.

Такі тривалі обмеження пов'язані з наслідками атак російських військ на енергетичні об'єкти.

Інформація про відключення світла на Львівщині 9 липня. Фото: Львівобленерго

Допис Укренерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, за словами голови НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, досягнення 100% справедливості при відключеннях електроенергії не завжди можливе через технічні обмеження.

Також ми повідомляли, що провідний експерт з енергетики Михайло Гончар пояснив, чи можуть АЕС виробляти більше електроенергії.