Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Зарезал и лег спать — во Львовской области мужчина получил приговор за убийство сожительницы arrow

Зарезал и лег спать — во Львовской области мужчина получил приговор за убийство сожительницы

10 июня 2024 16:47
- Галина Шподарева
У Дрогобичі чоловіка засудили за вбивство співмешканки
Задержанный за убийство во Львовской області. Фото: пресс-служба Львовской областной прокуратуры
- Галина Шподарева

Жителя города Дрогобыч Львовской области осудили на 7,5 лет тюрьмы за убийство сожительнцы. По данным следствия, мужчина во время ссоры нанес женщине смертельные ножевые ранения.

Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной прокуратуры в понедельник, 10 июня.

Читайте также:

Как рассказали в прокуратуре, убийство произошло в январе 2024 года в Дрогобыче Львовской области.

"В своей квартире мужчина и женщина вместе распивали алкогольные напитки. Во время застолья между ними возник конфликт, в ходе которого фигурант взял в руки кухонный нож и нанес им несколько ударов в шею и грудь 65-летней потерпевшей. От полученных травм последняя скончалась на месте", — говорится в сообщении.

Как установили следователи, после содеянного мужчина пошел спать. И только на следующий день он позвонил и рассказал об убийстве своему сыну, который вызвал полицию и скорую.

Сколько грозит за убийство сожительницы жителю Львовской области

При публичном обвинении прокуроров Дрогобычской окружной прокуратуры 58-летний мужчина признан виновным в умышленном убийстве. Ему назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы.

Приговор суда вступает в законную силу по истечении срока апелляционного обжалования. До этого момента обвиняемый будет находиться под стражей.

Напомним, в Одесской области полицейские задержали жителя Подольского района по подозрению в убийстве односельчанина: подозреваемый вывез мужчину в безлюдное место и забил до смерти.

В польском Вроцлаве судили виновных по делу о смерти украинца Дмитрия Никифоренко в городском вытрезвителе три года назад. По вердикту суда были заключены семь человек.

В Киеве к девяти годам лишения свободы приговорили мужчину, который жестоко убил своего товарища.

суд
убийца
убийство
прокуратура
Львовская область
Криминал

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

9 июня 2024

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня