У Дрогобичі чоловіка засудили за вбивство співмешканки

Задержанный за убийство во Львовской області. Фото: пресс-служба Львовской областной прокуратуры

Жителя города Дрогобыч Львовской области осудили на 7,5 лет тюрьмы за убийство сожительнцы. По данным следствия, мужчина во время ссоры нанес женщине смертельные ножевые ранения.

Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной прокуратуры в понедельник, 10 июня.

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"В своей квартире мужчина и женщина вместе распивали алкогольные напитки. Во время застолья между ними возник конфликт, в ходе которого фигурант взял в руки кухонный нож и нанес им несколько ударов в шею и грудь 65-летней потерпевшей. От полученных травм последняя скончалась на месте", — говорится в сообщении.

Как установили следователи, после содеянного мужчина пошел спать. И только на следующий день он позвонил и рассказал об убийстве своему сыну, который вызвал полицию и скорую.

Сколько грозит за убийство сожительницы жителю Львовской области

При публичном обвинении прокуроров Дрогобычской окружной прокуратуры 58-летний мужчина признан виновным в умышленном убийстве. Ему назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы.

Приговор суда вступает в законную силу по истечении срока апелляционного обжалования. До этого момента обвиняемый будет находиться под стражей.

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