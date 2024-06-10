У Дрогобичі чоловіка засудили за вбивство співмешканки

Затриманий за вбивство на Львівщині. Фото: пресслужба Львівської обласної прокуратури

Жителя міста Дрогобич на Львівщини засудили на 7,5 року тюрми за вбивство співмешканки. За даними слідства, чоловік під час сварки завдав жінці смертельних ножових поранень.

Про це повідомила пресслужба Львівської обласної прокуратури у понеділок, 10 червня.

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"У своїй квартирі чоловік та жінка разом розпивали алкогольні напої. Під час застілля між ними виник конфлікт, під час якого фігурант взяв в руки кухонний ніж та завдав ним кілька ударів в шию та груди 65-річній потерпілій. Від отриманих травм остання померла на місці", — йдеться в повідомленні.

Як встановили слідчі, після скоєного чоловік пішов спати. І лише наступного дня він подзвонив і розповів про вбивство своєму сину, який викликав поліцію та швидку.

Скільки загрожує за вбивство співмешканки жителю Львівщини

За публічного обвинувачення прокурорів Дрогобицької окружної прокуратури 58-річного чоловіка визнано винним в умисному вбивстві. Йому призначено покарання у виді 7 років 6 місяців позбавлення волі.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження. До цього моменту обвинувачений знаходитиметься під вартою.

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