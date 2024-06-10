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Зарізав і ліг спати — на Львівщині чоловік отримав вирок за вбивство співмешканки

10 червня 2024 16:47
- Галина Шподарева
У Дрогобичі чоловіка засудили за вбивство співмешканки
Затриманий за вбивство на Львівщині. Фото: пресслужба Львівської обласної прокуратури
- Галина Шподарева

Жителя міста Дрогобич на Львівщини засудили на 7,5 року тюрми за вбивство співмешканки. За даними слідства, чоловік під час сварки завдав жінці смертельних ножових поранень. 

Про це повідомила пресслужба Львівської обласної прокуратури у понеділок, 10 червня. 

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Як розповіли в прокуратурі, вбивство сталося у січні 2024 року в місті Дрогобич Львівської області. 

"У своїй квартирі чоловік та жінка разом розпивали алкогольні напої. Під час застілля між ними виник конфлікт, під час якого фігурант взяв в руки кухонний ніж та завдав ним кілька ударів в шию та груди 65-річній потерпілій. Від отриманих травм остання померла на місці", — йдеться в повідомленні.

Як встановили слідчі, після скоєного чоловік пішов спати. І лише наступного дня він подзвонив і розповів про вбивство своєму сину, який викликав поліцію та швидку.

Скільки загрожує за вбивство співмешканки жителю Львівщини 

За публічного обвинувачення прокурорів Дрогобицької окружної прокуратури 58-річного чоловіка визнано винним в умисному вбивстві. Йому призначено покарання у виді 7 років 6 місяців позбавлення волі.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження. До цього моменту обвинувачений знаходитиметься під вартою.

Нагадаємо, на Одещині поліцейські затримали жителя Подільського району за підозрою у вбивстві односельця: підозрюваний вивіз чоловіка у безлюдне місце та забив до смерті. 

У польському Вроцлаві судили винних у справі про смерть українця Дмитра Никифоренка у міському витверезнику три роки тому. За вердиктом суду було ув'язнено семеро осіб.

У Києві до дев’яти років позбавлення волі засудили чоловіка, який жорстоко вбив свого товариша. 

суд
вбивця
вбивство
прокуратура
Львівська область
Кримінал

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