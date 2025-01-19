Зарплаты украинцев в 2025 году — выросли ли доходы во Львове по сравнению с прошлым годом

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE

Вопрос заработной платы — один из наиболее актуальных для украинцев в 2025 году. В условиях войны, экономической нестабильности и инфляции, уровень доходов населения меняется, и не всегда в лучшую сторону.

Новини.LIVE спросили у людей на улицах Львова, как изменилась их зарплата за последний год и устраивает ли месячный доход.

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У большинства опрошенных заработная плата не изменилась, а у тех что выросла — обесценилась из-за инфляции. Респонденты говорят, для комфортной жизни в Украине сегодня нужно зарабатывать от 25 до 50 тыс. грн на человека.

"За последний год зарплата выросла. Я работаю кондитером. Как по мне, сегодня в Украине в месяц один человек должен зарабатывать не менее 25 тыс. грн", — говорит женщина.

"В абсолютных цифрах зарплата не изменилась, а если пересчитывать на ценность, которую можно за них приобрести, то уменьшилась. Всегда надо больше зарабатывать. Сегодня на одного нужно зарабатывать от 30 тыс. грн до 40 тыс. грн", — отмечает мужчина.

"Я предпринимательница, сама на себя зарабатываю. И за прошлый год у меня зарплата выросла. На сегодня для комфортной жизни в Украине нужно зарабатывать от 30 тыс. грн до 50 тыс. грн", — добавляет опрошенная львов'янка.

"Я работаю за границей и у меня зарплата выросла. Сегодня в месяц получаю 1 600 евро. И в Украине люди столько должны зарабатывать или даже больше", — делиться мыслями женщина.

Добавим, по данным Государственной службы статистики Украины, средняя номинальная зарплата в 2024 году выросла на 15-20% по сравнению с предыдущим годом. Например, в декабре средняя зарплата по стране превысила 17 000 грн, что является самым высоким показателем за последние годы. Наибольшие повышения наблюдались в сфере ИТ, финансов и логистики.

Напомним, мы ранее писали, кто из украинских разработчиков зарабатывает больше всех.

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