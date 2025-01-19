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Зарплати в Україні 2025 — чи зросли доходи у львів'ян

19 січня 2025 06:02
Марта Байдака - Журналіст
Марта Байдака
Журналіст
Зарплати українців у 2025 році — чи зросли доходи у Львові порівняно з минулим роком
Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE
Марта Байдака - Журналіст
Марта Байдака
Журналіст

Питання заробітної плати — одне з найбільш актуальних для українців у 2025 році. В умовах війни, економічної нестабільності та інфляції, рівень доходів населення змінюється, і не завжди у кращий бік. 

Новини.LIVE запитали у людей на вулицях Львова, як змінилася їхня зарплата за останній рік і чи влаштовує місячний дохід.

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У більшості опитаних заробітна плата не змінилась, а у тих що зросла — знецінилась через інфляцію. Респонденти кажуть, для комфортного життя в Україні сьогодні потрібно заробляти від 25 до 50 тис. грн на людину.

"За останній рік зарплата зросла. Я працюю кондитером. Як на мене, сьогодні в Україні в місяць одна людина повинна заробляти не менше 25 тис.грн", — каже жінка.

"В абсолютних цифрах зарплата не змінилась, а якщо перераховувати на цінність, яку можна за них придбати, то зменшилась. Завжди треба більше заробляти. Сьогодні на одного потрібно заробляти від 30 тис. грн до 40 тис. грн", — наголошує чоловік.

"Я підприємиця, сама на себе заробляю. І за минулий рік у мене зарплатня зросла. На сьогодні для комфортного життя в Україні потрібно заробляти від 30 тис. грн до 50 тис. грн", — додає опитана львів'янка.

"Я працюю за кордоном і у мене зарплатня зросла. Сьогодні у місяць отримує 1 600 євро. І в Україні люди стільки є мають заробляти або навіть і більше", — ділитися думками жінка.

Додамо, за даними Державної служби статистики України, середня номінальна зарплата у 2024 році зросла на 15-20% у порівнянні з попереднім роком. Наприклад, у грудні середня зарплата по країні перевищила 17 000 грн, що є найвищим показником за останні роки. Найбільші підвищення спостерігалися у сфері ІТ, фінансів та логістики.

Нагадаємо, ми раніше писали, хто з українських розробників заробляє найбільше.

Ми також писали, чому уряд не планує підвищувати мінімальну зарплату в Україні у 2025 році.

Львів гроші Україна інфляція зарплатня соцопитування

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