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Резерв+ — что думают о нем мужчины во Львове и готовы ли обновить данные

22 мая 2024 18:55
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Марта Байдака
Журналист
Мужчины во Львове о Резерве+: готовы ли обновить данные — результаты опроса сегодня
Площадь перед оперным театром во Львове сегодня, 22 мая. Фото: Новини.LIVE
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Министерство обороны Украины запустило мобильное приложение Резерв+. Он предназначен для мужчин, состоящих на военном учете, призывников и резервистов.

Новини.LIVE спросили львовян, пользуются ли они приложением для обновления учетных данных.

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Большинство опрошенных говорят, что обновили свои данные именно через Резерв+, поскольку так проще и быстрее.

"Я недавно уволился из Вооруженных сил и имел возможность обновить свои данные в военкомате. Пока не пользовался этим приложением, но это хорошо, что есть такое приложение", — говорит военный.

"Я только вчера обновил свои данные через приложение. Еще не очень разобрался, как он работает. Плюсы этого приложения, это то, что не нужно стоять в очередях у военкоматов", — отмечает мужчина.

"Однозначно удобнее обновлять свои данные через Резерв+. Это можно сделать дома, не нужно стоять в очередях и ничто тебя не отвлекает", — добавляет еще один опрошенный мужчина.

Добавим, личные данные можно обновить одним из следующих способов:

  • Онлайн через приложение Резерв+, которое станет доступным для загрузки в App Store и Google Play Market, начиная с 18 мая. Приложение Резерв+ позволяет быстро обновлять личные данные и получать доступ к информации в реестре ''Оберіг''. После обновления информации в приложении вы сможете просмотреть свои данные в реестре ''Оберіг''.
  • Также возможно обновление данных оффлайн в Территориальных центрах комплектования и Центрах предоставления административных услуг, работающих по всей стране. Если вы решите обновить данные через ТЦК, вы получите не только выписку из реестра, но и отметку в вашем военном билете.

Напомним, мы ранее писали, что в Минобороны рассказали, сколько украинцев обновили данные через Резерв+.

Также мы писали, возможно ли пересечь границы с приложением Резерв+.

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