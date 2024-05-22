Чоловіки у Львові про Резерв+: чи готові оновити дані — результати опитування сьогодні

Площа перед оперним театром у Львові сьогодні, 22 травня. Фото: Новини.LIVE

Міністерство оборони України запустило мобільний застосунок Резерв+. Він передбачений для чоловіків, які перебувають на військовому обліку, призовників та резервістів.

Новини.LIVE запитали львів'ян, чи користуються вони застосунком для оновлення облікових даних.

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Більшість опитаних кажуть, що оновили свої дані саме через Резерв+, оскільки так простіше і швидше.

"Я недавно звільнився зі Збройних сил і мав можливість оновити свої дані у військкоматі. Поки не користувався цим додатком, але це добре, що є такий додаток", — каже військовий.

"Я тільки вчора оновив свої дані через додаток. Ще не дуже розібрався, як він працює. Плюси цього застосунку, це те, що не потрібно стояти в чергах у військкомати", — зазначає чоловік.

"Однозначно зручніше оновлювати свої дані через Резерв+. Це можна зробити вдома, не потрібно стояти в чергах і нічого тебе не відволікає", — додає ще один опитаний чоловік.

Додамо, особисті дані можна оновити одним із наступних способів, який вам зручніший:

Онлайн через застосунок Резерв+, який стане доступним для завантаження в App Store та Google Play Market, починаючи з 18 травня. Застосунок Резерв+ дозволяє швидко оновлювати особисті дані та отримувати доступ до інформації в реєстрі ''Оберіг''. Після оновлення інформації в застосунку ви зможете переглянути свої дані в реєстрі ''Оберіг''.

Також можливе оновлення даних офлайн у Територіальних центрах комплектування та Центрах надання адміністративних послуг, які працюють по всій країні. Якщо ви вирішите оновити дані через ТЦК, ви отримаєте не тільки витяг з реєстру, але й відмітку у вашому військовому квитку.

Нагадаємо, ми раніше писали, що в Міноборони розповіли, скільки українців оновили дані через застосунок Резерв+.

Також, ми писали, чи можливо перетнути кордону з застосунком Резерв+.