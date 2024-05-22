Чоловіки у Львові про Резерв+: чи готові оновити дані — результати опитування сьогодні

Застосунок Резерв+ — що думають про нього чоловіки у Львові та чи готові оновити дані
Міністерство оборони України запустило мобільний застосунок Резерв+. Він передбачений для чоловіків, які перебувають на військовому обліку, призовників та резервістів.
Новини.LIVE запитали львів'ян, чи користуються вони застосунком для оновлення облікових даних.
Більшість опитаних кажуть, що оновили свої дані саме через Резерв+, оскільки так простіше і швидше.
"Я недавно звільнився зі Збройних сил і мав можливість оновити свої дані у військкоматі. Поки не користувався цим додатком, але це добре, що є такий додаток", — каже військовий.
"Я тільки вчора оновив свої дані через додаток. Ще не дуже розібрався, як він працює. Плюси цього застосунку, це те, що не потрібно стояти в чергах у військкомати", — зазначає чоловік.
"Однозначно зручніше оновлювати свої дані через Резерв+. Це можна зробити вдома, не потрібно стояти в чергах і нічого тебе не відволікає", — додає ще один опитаний чоловік.
Додамо, особисті дані можна оновити одним із наступних способів, який вам зручніший:
- Онлайн через застосунок Резерв+, який стане доступним для завантаження в App Store та Google Play Market, починаючи з 18 травня. Застосунок Резерв+ дозволяє швидко оновлювати особисті дані та отримувати доступ до інформації в реєстрі ''Оберіг''. Після оновлення інформації в застосунку ви зможете переглянути свої дані в реєстрі ''Оберіг''.
- Також можливе оновлення даних офлайн у Територіальних центрах комплектування та Центрах надання адміністративних послуг, які працюють по всій країні. Якщо ви вирішите оновити дані через ТЦК, ви отримаєте не тільки витяг з реєстру, але й відмітку у вашому військовому квитку.
Нагадаємо, ми раніше писали, що в Міноборони розповіли, скільки українців оновили дані через застосунок Резерв+.
Також, ми писали, чи можливо перетнути кордону з застосунком Резерв+.
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