Застряла в металлическом заборе — во Львове спасли косулю

Косуля застряла в заборе. Фото: ГСЧС

Во Львове спасли косулю, застрявшую в металлическом заборе. Инцидент произошел на улице Авиационной в воскресенье, 2 июня.

Об этом сообщает ГСЧС.

Читайте также:

Косуля во Львове. Фото: ГСЧС

Спасение косули во Львове

"2 июня в 11:11 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что во Львове на ул. Авиационной нужно высвободить застрявшую в заборе косулю.

К месту происшествия выехали спасатели 4-й государственной пожарно-спасательной части Львова", — говорится в сообщении.

Также сказано, что по прибытию к месту вызова спасатели с помощью специнструмента разжали металлические конструкции забора, высвободили животное и передали заявителям.

После этого косуля была доставлена в Благотворительную организацию "Дом Спасенных Животных".

Напомним, с потеплением в Одесском регионе на границе "Тузловская Амазония" в Тузловских лиманах поселились удивительные маленькие птички — сыворакши. Они известны своим маршрутом от Южной Африки до наших краев, и преодолели большое расстояние, чтобы найти новый дом.

Кроме этого, в Тузловских лиманах в Одесской области стали чаще встречаться серые зайцы. Их популяция возросла во время войны из-за отсутствия охоты и браконьерства. Сейчас животных можно увидеть у воды между островками, там они умело прыгают по воде.