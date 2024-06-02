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Застряла в металлическом заборе — во Львове спасли косулю

2 июня 2024 18:03
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Застряла в металлическом заборе - во Львове спасли косулю
Косуля застряла в заборе. Фото: ГСЧС
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Во Львове спасли косулю, застрявшую в металлическом заборе. Инцидент произошел на улице Авиационной в воскресенье, 2 июня.

Об этом сообщает ГСЧС.

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Косуля во Львове. Фото: ГСЧС

Спасение косули во Львове

"2 июня в 11:11 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что во Львове на ул. Авиационной нужно высвободить застрявшую в заборе косулю.
К месту происшествия выехали спасатели 4-й государственной пожарно-спасательной части Львова", — говорится в сообщении.

Также сказано, что по прибытию к месту вызова спасатели с помощью специнструмента разжали металлические конструкции забора, высвободили животное и передали заявителям.

После этого косуля была доставлена в Благотворительную организацию "Дом Спасенных Животных".

Напомним, с потеплением в Одесском регионе на границе "Тузловская Амазония" в Тузловских лиманах поселились удивительные маленькие птички — сыворакши. Они известны своим маршрутом от Южной Африки до наших краев, и преодолели большое расстояние, чтобы найти новый дом.

Кроме этого, в Тузловских лиманах в Одесской области стали чаще встречаться серые зайцы. Их популяция возросла во время войны из-за отсутствия охоты и браконьерства. Сейчас животных можно увидеть у воды между островками, там они умело прыгают по воде.

тварини з притулку
дикие животные
ГСЧС
животные

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