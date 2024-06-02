Застрягла в металевому паркані — у Львові врятували косулю

Косуля застрягла у паркані. Фото: ДСНС

У Львові врятували косулю, яка застрягла в металевому паркані. Інцидент стався на вулиці Авіаційній у неділю, 2 червня.

Про це повідомляє ДСНС.

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Порятунок косулі у Львові

"2 червня о 11:11 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що у м. Львові на вул. Авіаційній потрібно вивільнити косулю, яка застрягла в паркані.

До місця події виїхали рятувальники 4-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Львова", — йдеться в повдіомленні.

Також сказано, що по прибуттю до місця виклику рятувальники за допомогою спецінструменту розтиснули металеві конструкції паркану, вивільнили тварину та передали заявникам.

Після цього косулю було доставлено у Благодійну організацію "Домівка Врятованих Тварин".

Нагадаємо, з потеплінням в Одеському регіоні на кордоні "Тузлівська Амазонія" в Тузлівських лиманах поселилися дивовижні маленькі пташки — сиворакші. Вони відомі своїм маршрутом від Південної Африки до наших країв, тож подолали велику відстань, аби знайти новий дім.

Окрім цього, у Тузлівських лиманах на Одещині стали частіше траплятися сірі зайці. Їх популяція зросла під час війни завдяки відсутності полювання та браконьєрства. Зараз тварин можна побачити біля води між острівцями, там вони вміло стрибають по воді.