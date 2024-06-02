Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow Застрягла в металевому паркані — у Львові врятували косулю arrow

Застрягла в металевому паркані — у Львові врятували косулю

2 червня 2024 18:03
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Застрягла в металевому паркані — у Львові врятували косулю
Косуля застрягла у паркані. Фото: ДСНС
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

У Львові врятували косулю, яка застрягла в металевому паркані. Інцидент стався на вулиці Авіаційній у неділю, 2 червня.

Про це повідомляє ДСНС.

Читайте також:
Застрягла в металевому паркані — у Львові врятували косулю - фото 1
Косуля у Львові. Фото: ДСНС

Порятунок косулі у Львові

"2 червня о 11:11 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що у м. Львові на вул. Авіаційній потрібно вивільнити косулю, яка застрягла в паркані.
До місця події виїхали рятувальники 4-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Львова", — йдеться в повдіомленні.

Також сказано, що по прибуттю до місця виклику рятувальники за допомогою спецінструменту розтиснули металеві конструкції паркану, вивільнили тварину та передали заявникам.

Після цього косулю було доставлено у Благодійну організацію "Домівка Врятованих Тварин".

Нагадаємо, з потеплінням в Одеському регіоні на кордоні "Тузлівська Амазонія" в Тузлівських лиманах поселилися дивовижні маленькі пташки — сиворакші. Вони відомі своїм маршрутом від Південної Африки до наших країв, тож подолали велику відстань, аби знайти новий дім. 

Окрім цього, у Тузлівських лиманах на Одещині стали частіше траплятися сірі зайці. Їх популяція зросла під час війни завдяки відсутності полювання та браконьєрства. Зараз тварин можна побачити біля води між острівцями, там вони вміло стрибають по воді.

тварини з притулку
дикі тварини
ДСНС
тварини

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном