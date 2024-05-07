Задержали с 20 тысячами евро — во Львовской области капеллан помогал уклонисту пересечь границу

Задержание правонарушителя. Иллюстративное фото: Интерфакс-Украина

Военного капеллана Христианской Евангельской церкви "Голос Истины" из Черновцов задержали за организацию незаконного пересечения границы для мужчины призывного возраста. Капеллана задержали после получения 20 тыс. евро во Львовской области.

Об этом пишет ZAXID.NET во вторник, 7 мая.

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1 мая военный капеллан встретился во Львовской области с мужчиной, который передал ему копию своего паспорта, свидетельства о регистрации авто и 20 тыс. евро за организацию незаконного пересечения границы. После передачи денег капеллана задержали правоохранители. Известно, что деньги передавали на территории одного из "Эпицентров".

Пока неизвестна фамилия задержанного капеллана, однако в материалах дела указано, что он является уроженцем АР Крым. На следующий день ему сообщили о подозрении из-за незаконной переправки лиц через границу.

Ему грозит лишение свободы сроком от семи до девяти лет с лишением права работать на определенных должностях или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Галицкий районный суд Львова уже избрал военному капеллану меру пресечения — содержание под стражей в течение двух месяцев с возможностью выйти на свободу, оплатив 227 тыс. грн залога.

Напомним, украинские пограничники ежедневно не выпускают за пределы государства около 120-150 человек. Причиной этого является, в частности, отсутствие соответствующих документов для пересечения границы.

Ранее мы сообщали о том, что мужчины, избегающие мобилизации и пытающиеся нелегально уехать из Украины, переодеваются в женские вещи, прячутся в бэби-боксах и "тайных" отсеках автобусов и автомобилей. Пограничники находят уклонистов с помощью служебных собак, тепловизоров и беспилотников.

Также мы писали о том, что пограничники на Закарпатье обнаружили в реке Тисе тела двух мужчин, погибших при попытке пересечь границу. Их нашли во время патрулирования украино-румынской границы.