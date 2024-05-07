Затримали з 20 тисячами євро — на Львівщині капелан допомагав ухилянту перетнути кордон

Затримання правопорушника. Ілюстративне фото: Інтерфакс-Україна

Військового капелана Християнської Євангельської церкви "Голос Істини" з Чернівців затримали за організацію незаконного перетину кордону для чоловіка призовного віку. Капелана затримали після отримання 20 тис. євро на Львівщині.

Про це пише ZAXID.NET у вівторок, 7 травня.

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1 травня військовий капелан зустрівся на Львівщині із чоловіком, який передав йому копію свого паспорта, свідоцтва про реєстрацію авто та 20 тис. євро за організацію незаконного перетину кордону. Після передачі грошей капелана затримали правоохоронці. Відомо, що гроші передавали на території одного з "Епіцентрів".

Наразі не відоме прізвище затриманого капелана, проте у матеріалах справи вказано, що він є уродженцем АР Крим. Наступного дня йому повідомили про підозру через незаконне переправлення осіб через кордон.

Йому загрожує позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права працювати на певних посадах чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Галицький районний суд Львова уже обрав військовому капелану запобіжний захід — тримання під вартою потягом двох місяців з можливістю вийти на волю, сплативши 227 тис. грн застави.

Нагадаємо, українські прикордонники щоденно не випускають за межі держави близько 120-150 громадян. Причиною цього, зокрема, є відсутність відповідних документів для перетину кордону.

Раніше ми повідомляли про те, що чоловіки, які уникають мобілізації і намагаються нелегально виїхати з України, перевдягаються у жіночі речі, ховаються у бебі-боксах і "таємних" відсіках автобусів та автомобілів. Прикордонники знаходять ухилянтів за допомогою службових собак, тепловізорів і безпілотників.

Також ми писали про те, що прикордонники на Закарпатті виявили у річці Тисі тіла двох чоловіків, які загинули під час спроби перетнути кордон. Їх знайшли під час патрулювання українсько-румунського кордону.