Погода во Львове и Львовской области 23 октября: ожидаются дожди

Львовский трамвай. Фото: zaxid.net

В пятницу, 23 октября, погоду во Львовской области будет определять прохождение атмосферных фронтов с запада, которые принесут небольшие ночные дожди и снижение температуры воздуха. Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями, усиление западного ветра до 14 м/с ночью и дневную температуру до +15 °C, тогда как в самом Львове воздух прогреется максимум до +14 °C.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

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Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Погода во Львовской области 23 октября

На территории области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью пройдет небольшой дождь, днем существенных осадков не прогнозируют.

Температура воздуха ночью составит +3…+8 °C, днем — +10…+15 °C.

Ветер ночью западный, 9–14 м/с, днем сменит направление на южное и ослабеет до 5–10 м/с.

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Во Львове также прогнозируют облачность с прояснениями. В ночные часы возможен небольшой дождь, однако днем существенных осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью составит +4…+6 °C, днем повысится до +12…+14 °C.

Ночью скорость западного ветра будет достигать 9–14 м/с, а днем южного — 5–10 м/с.

Пожарная опасность во Львовской области. Фото: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Пожарная опасность во Львовской области 23 октября

По прогнозу Львовского регионального центра по гидрометеорологии, 23 октября на большей части Львовской области пожарная опасность будет отсутствовать (1-й класс). Только в районе Равы-Русской прогнозируют низкий уровень пожарной опасности (2-й класс).

Погодные условия будут способствовать низкой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах даже при наличии источников возгорания.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что во Львове начали устанавливать первые балки нового путепровода на пересечении улиц Шевченко и Ковча. Всего конструкция будет состоять из 12 балок, а завершить строительство планируют до конца 2026 года.

Также Новини.LIVE писал, что министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш раскритиковал решение Львовского областного совета провозгласить 2027 год Годом УПА и Романа Шухевича. Он назвал такую инициативу неприемлемой и заявил, что она не способствует укреплению взаимного доверия между украинцами и поляками.