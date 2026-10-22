Погода во Львове и Львовской области 23 октября: ожидаются дожди

Завтра атмосферные фронты принесут во Львовскую область похолодание
В пятницу, 23 октября, погоду во Львовской области будет определять прохождение атмосферных фронтов с запада, которые принесут небольшие ночные дожди и снижение температуры воздуха. Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями, усиление западного ветра до 14 м/с ночью и дневную температуру до +15 °C, тогда как в самом Львове воздух прогреется максимум до +14 °C.
Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
Погода во Львовской области 23 октября
На территории области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью пройдет небольшой дождь, днем существенных осадков не прогнозируют.
Температура воздуха ночью составит +3…+8 °C, днем — +10…+15 °C.
Ветер ночью западный, 9–14 м/с, днем сменит направление на южное и ослабеет до 5–10 м/с.
Погода во Львове
Во Львове также прогнозируют облачность с прояснениями. В ночные часы возможен небольшой дождь, однако днем существенных осадков не ожидается.
Температура воздуха ночью составит +4…+6 °C, днем повысится до +12…+14 °C.
Ночью скорость западного ветра будет достигать 9–14 м/с, а днем южного — 5–10 м/с.
Пожарная опасность во Львовской области 23 октября
По прогнозу Львовского регионального центра по гидрометеорологии, 23 октября на большей части Львовской области пожарная опасность будет отсутствовать (1-й класс). Только в районе Равы-Русской прогнозируют низкий уровень пожарной опасности (2-й класс).
Погодные условия будут способствовать низкой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах даже при наличии источников возгорания.
Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что во Львове начали устанавливать первые балки нового путепровода на пересечении улиц Шевченко и Ковча. Всего конструкция будет состоять из 12 балок, а завершить строительство планируют до конца 2026 года.
Также Новини.LIVE писал, что министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш раскритиковал решение Львовского областного совета провозгласить 2027 год Годом УПА и Романа Шухевича. Он назвал такую инициативу неприемлемой и заявил, что она не способствует укреплению взаимного доверия между украинцами и поляками.