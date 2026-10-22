Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Завтра атмосферные фронты принесут во Львовскую область похолодание

Завтра атмосферные фронты принесут во Львовскую область похолодание

Ua ru
22 октября 2026 15:04
Погода во Львове и Львовской области 23 октября: ожидаются дожди
Львовский трамвай. Фото: zaxid.net

В пятницу, 23 октября, погоду во Львовской области будет определять прохождение атмосферных фронтов с запада, которые принесут небольшие ночные дожди и снижение температуры воздуха. Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями, усиление западного ветра до 14 м/с ночью и дневную температуру до +15 °C, тогда как в самом Львове воздух прогреется максимум до +14 °C.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Реклама
Погода во Львове
Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Погода во Львовской области 23 октября

На территории области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью пройдет небольшой дождь, днем существенных осадков не прогнозируют.

Температура воздуха ночью составит +3…+8 °C, днем — +10…+15 °C.

Ветер ночью западный, 9–14 м/с, днем сменит направление на южное и ослабеет до 5–10 м/с.

Читайте также:

Погода во Львове

Во Львове также прогнозируют облачность с прояснениями. В ночные часы возможен небольшой дождь, однако днем существенных осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью составит +4…+6 °C, днем повысится до +12…+14 °C.

Ночью скорость западного ветра будет достигать 9–14 м/с, а днем южного — 5–10 м/с.

Погода во Львове
Пожарная опасность во Львовской области. Фото: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Пожарная опасность во Львовской области 23 октября

По прогнозу Львовского регионального центра по гидрометеорологии, 23 октября на большей части Львовской области пожарная опасность будет отсутствовать (1-й класс). Только в районе Равы-Русской прогнозируют низкий уровень пожарной опасности (2-й класс).

Погодные условия будут способствовать низкой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах даже при наличии источников возгорания.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что во Львове начали устанавливать первые балки нового путепровода на пересечении улиц Шевченко и Ковча. Всего конструкция будет состоять из 12 балок, а завершить строительство планируют до конца 2026 года.

Также Новини.LIVE писал, что министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш раскритиковал решение Львовского областного совета провозгласить 2027 год Годом УПА и Романа Шухевича. Он назвал такую инициативу неприемлемой и заявил, что она не способствует укреплению взаимного доверия между украинцами и поляками.

погода непогода прогноз погоды погодные условия Погода во Львове
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации