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Головна Львів Атмосферні фронти завтра принесуть на Львівщину похолодання

Атмосферні фронти завтра принесуть на Львівщину похолодання

Ua ru
22 жовтня 2026 15:04
Погода у Львові та Львівській області 23 жовтня: прогнозуються дощі
Львівський трамвай. Фото: zaxid.net

У п'ятницю, 23 жовтня, погоду у Львівській області визначатиме проходження атмосферних фронтів із заходу, які принесуть невеликі нічні дощі та зниження температури повітря. Синоптики прогнозують хмарність із проясненнями, посилення західного вітру до 14 м/с уночі та денну температуру до +15 °C, тоді як у самому Львові повітря прогріється максимум до +14 °C.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

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Погода во Львове
Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Львівщині 23 жовтня

На території області очікується хмарна погода з проясненнями. Уночі пройде невеликий дощ, удень істотних опадів не прогнозують.

Температура повітря вночі становитиме +3…+8 °C, удень — +10…+15 °C.

Вітер уночі західний, 9–14 м/с, удень змінить напрямок на південний і послабшає до 5–10 м/с.

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У Львові також прогнозують хмарність із проясненнями. У нічні години можливий невеликий дощ, проте вдень істотних опадів не очікується.

Температура повітря вночі становитиме +4…+6 °C, удень підвищиться до +12…+14 °C.

Уночі швидкість західного вітру сягатиме 9–14 м/с, а вдень південного — 5–10 м/с.

Погода во Львове
Пожежна небезпека на Львівщині. Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Пожежна небезпека на Львівщині 23 жовтня

За прогнозом Львівського регіонального центру з гідрометеорології, 23 жовтня на більшій частині Львівщини пожежна небезпека буде відсутньою (1-й клас). Лише в районі Рави-Руської прогнозують низький рівень пожежної небезпеки (2-й клас).

Погодні умови сприятимуть низькій імовірності виникнення та поширення пожеж в екосистемах навіть за наявності джерел займання.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що у Львові почали встановлювати перші балки нового шляхопроводу на перетині вулиць Шевченка та Ковча. Загалом конструкція складатиметься з 12 балок, а завершити будівництво планують до кінця 2026 року.

Також Новини.LIVE писав, що міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш розкритикував рішення Львівської обласної ради проголосити 2027 рік Роком УПА та Романа Шухевича. Він назвав таку ініціативу неприйнятною та заявив, що вона не сприяє зміцненню взаємної довіри між українцями й поляками.

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Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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