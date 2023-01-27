Завтра Львов попрощается с Героями Марьяном Головатым и Андреем Нежурой

Завтра Львов попрощается с двумя Героями
Марьян Головатый и Андрей Нежура погибли, защищая Украину от российских оккупантов.
Чин похорон начнется в 11:00 в Гарнизонном храме свв. апп. Петра и Павла, в 11.30 состоится городская церемония прощания на площади Рынок. Похоронят Героев на Лычаковском кладбище.
Сообщили в пресс-службе Львовского городского совета
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Марьян Головатый (24.08.1989-18.01.2023)
Уроженец села Стиборовка Львовской области.
Учился в Средней общеобразовательной школе №97 Львова. Окончил географический факультет Львовского национального университета имени Ивана Франко. В 2016 году получил научную степень "кандидат наук".
После завершения учебы поступил в ряды 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила оперативного командования "Запад" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Был активным участником Общественной организации "Борец". Боролся с государством-террористом на южном и восточном направлениях в рядах 24-й бригады.
У Марьяна Головатого остались родители, брат, брат и племянница.
Андрей Нежура (27.06.1993-16.01.2023) Львовянин.
Учился в Лицее №51 имени Ивана Франко Львовского городского совета. Окончил прежнее Профессионально-техническое училище №56.
После окончания учебы проходил срочную военную службу. Впоследствии принял решение подписать контракт с Вооруженными Силами Украины.
С началом полномасштабного вторжения русской федерации добровольцем пошел на войну. Боролся против российских захватчиков в рядах 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила оперативного командования "Запад" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
У Андрея Нежуры остались родители, двое сестер и два брата.
Напомним, ранее мы писали об известном украинском спортсмене, погибшем на фронте.