Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Львов arrow Завтра Львов попрощается с двумя Героями arrow

Завтра Львов попрощается с двумя Героями

27 января 2023 17:01
0e07c513-51a7-4a2d-43ea-1bbc9cd0e400 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Завтра Львов попрощается с Героями Марьяном Головатым и Андреем Нежурой
Львов простится еще с двумя Героями
0e07c513-51a7-4a2d-43ea-1bbc9cd0e400 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Марьян Головатый и Андрей Нежура погибли, защищая Украину от российских оккупантов.

Чин похорон начнется в 11:00 в Гарнизонном храме свв. апп. Петра и Павла, в 11.30 состоится городская церемония прощания на площади Рынок. Похоронят Героев на Лычаковском кладбище.

Сообщили в пресс-службе Львовского городского совета

Читайте также:

Марьян Головатый (24.08.1989-18.01.2023)

Уроженец села Стиборовка Львовской области.

Учился в Средней общеобразовательной школе №97 Львова. Окончил географический факультет Львовского национального университета имени Ивана Франко. В 2016 году получил научную степень "кандидат наук".

После завершения учебы поступил в ряды 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила оперативного командования "Запад" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Был активным участником Общественной организации "Борец". Боролся с государством-террористом на южном и восточном направлениях в рядах 24-й бригады.

У Марьяна Головатого остались родители, брат, брат и племянница.

Андрей Нежура (27.06.1993-16.01.2023) Львовянин.

Учился в Лицее №51 имени Ивана Франко Львовского городского совета. Окончил прежнее Профессионально-техническое училище №56.

После окончания учебы проходил срочную военную службу. Впоследствии принял решение подписать контракт с Вооруженными Силами Украины.

С началом полномасштабного вторжения русской федерации добровольцем пошел на войну. Боролся против российских захватчиков в рядах 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила оперативного командования "Запад" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

У Андрея Нежуры остались родители, двое сестер и два брата.

Напомним, ранее мы писали об известном украинском спортсмене, погибшем на фронте.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

23:54 В Иране вооруженный мужчина напал на посольство Азербайджана: погиб охранник

23:25 Военная помощь: сколько танков Запад пообещал Украине

23:13 Курс криптовалют: биткоин вырос на 40% с начала года

23:00 В Киево-Могилянской академии запретили общаться на русском языке

22:57 Россияне обстреляли объекты инфраструктуры в Запорожской области: есть пострадавшие

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:31 В США виски отправят в космос, а потом будут продавать: цена бутылки

Новина з фото

22:15 Андерсон об изнасиловании в 12 лет, бойфренде-абъюзере, попытке самоубийства няни и встрече с путиным

22:09 Андрей Ярмоленко забил два красивых гола за "Аль-Айн": как он помог Сергею Реброву

22:06 В Иерусалиме возле синагоги террорист открыл огонь по людям: семеро убитых, десять раненых

22:00 В порту Одесчины обрабатывается крупнейшее судно с начала 2023 года

Новина з відео

20:57 Мы сделаем все, чтобы мир защитил спорт от политического и любого другого влияния рф, — Зеленский

Эксклюзив

20:30 "Решение яркое и приятное, но поднимает множество вопросов": архитектор Мария Янушкевич об Одессе под охраной ЮНЕСКО

Новина з відео

18:41 В Киевской области полиция поймала водителя, который сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП

Эксклюзив

18:00 Успеть за час все: как одесситы пристроились к отключениям света

Новина з відео

15:47 Держал нож у горла: в Киевской области полицейские спасли парня, который хотел покончить жизнь самоубийством

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

14:50 В Черном море увеличилось количество кораблей рф, — Гуменюк

Новина з відео

12:03 Дорофеева представила эмоциональный клип на песню "Вотсап", которую написала с бойфрендом Кацуриным

Новина з відео

12:03 День скорби: украинские политики чтят память жертв Холокоста

Новина з відео

10:49 Вакарчук в полуразрушенном, но несокрушимом Бахмуте записал видеообращение к украинцам

Новина з відео

09:10 Угроза ракетных ударов и новых атак очень высока, — Братчук

Эксклюзив

20:30 "Решение яркое и приятное, но поднимает множество вопросов": архитектор Мария Янушкевич об Одессе под охраной ЮНЕСКО

Эксклюзив

17:20 "Большие потери и опасность для жизни людей": астролог проанализировала гороскопы шести президентов Украины

08:00 Кто и сколько денег дает Украине и чем поможет Запад в 2023 году

20:41 Взгляд из бомбоубежища: что ждет экономику Украины в 2023 году

Эксклюзив

18:45 Борцы с режимом или "консервы" ФСБ: почему россияне просят политического убежища в Европе

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Эксклюзив

15:44 Россия ударила по Украине десятками крылатых ракет: подробности очередной массированной атаки

Эксклюзив

15:20 "Многие тайны и тайные интриги партнеров": астролог предупредила об опасности для Украины

Эксклюзив

08:00 Полуостров путинской гибели: как Украина начнет освобождать Крым

20:00 Почему Германия так долго медлила с отправкой "Леопардов", и как Западу прийти к согласию по вопросу поставок оружия

Эксклюзив

19:11 "Абрамс" для Украины: все детали о поставках американских танков Киеву

Актуальное по теме

None 27 Январь 23:54

В Иране вооруженный мужчина напал на посольство Азербайджана: погиб охранник

None 27 Январь 23:07

Военная помощь: сколько танков Запад пообещал Украине

None 27 Январь 22:55

Курс криптовалют: биткоин вырос на 40% с начала года

None 27 Январь 23:07

В Киево-Могилянской академии запретили общаться на русском языке

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB