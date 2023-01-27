Завтра Львів попрощається з Героями Мар'яном Головатим та Андрієм Нежурою

Завтра Львів попрощається з двома Героями
Мар'ян Головатий та Андрій Нежура загинули, захищаючи Україну від російських окупантів.
Чин похорону розпочнеться об 11:00 у Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла, об 11:30 відбудеться міська церемонія прощання на площі Ринок. Поховають Героїв на Личаківському кладовищі.
Повідомили у пресслужбі Львівської міської ради
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Мар’ян Головатий (24.08.1989-18.01.2023)
Уродженець села Стиборівка Львівської області.
Навчався у Середній загальноосвітній школі №97 міста Львова. Закінчив географічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2016 році здобув науковий ступінь "кандидат наук".
Після завершення навчання вступив до лав 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила оперативного командування "Захід" Сухопутних військ Збройних сил України. Був активним учасником Громадської організації "Борець". Боровся із державою-терористом на південному та східному напрямках у лавах 24-ї бригади.
У Мар’яна Головатого залишилися батьки, брат, братова та племінниця.
Андрій Нежура (27.06.1993-16.01.2023) Львів’янин.
Навчався у Ліцеї №51 імені Івана Франка Львівської міської ради. Закінчив колишнє Професійно-технічне училище №56.
Після завершення навчання проходив строкову військову службу. Згодом прийняв рішення підписати контракт зі Збройними силами України.
Із початком повномасштабного вторгнення російської федерації добровольцем пішов на війну. Боровся проти російських загарбників у лавах 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила оперативного командування "Захід" Сухопутних військ Збройних сил України.
У Андрія Нежури залишилися батьки, двоє сестер та двоє братів.
Нагадаємо, раніше ми писали про відомого українського спортсмена, який загинув на фронті.