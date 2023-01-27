Завтра Львів попрощається з Героями Мар'яном Головатим та Андрієм Нежурою

Львів попрощається ще з двома Героями

Мар'ян Головатий та Андрій Нежура загинули, захищаючи Україну від російських окупантів.

Чин похорону розпочнеться об 11:00 у Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла, об 11:30 відбудеться міська церемонія прощання на площі Ринок. Поховають Героїв на Личаківському кладовищі.

Повідомили у пресслужбі Львівської міської ради

Мар’ян Головатий (24.08.1989-18.01.2023)

Уродженець села Стиборівка Львівської області.

Навчався у Середній загальноосвітній школі №97 міста Львова. Закінчив географічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2016 році здобув науковий ступінь "кандидат наук".

Після завершення навчання вступив до лав 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила оперативного командування "Захід" Сухопутних військ Збройних сил України. Був активним учасником Громадської організації "Борець". Боровся із державою-терористом на південному та східному напрямках у лавах 24-ї бригади.

У Мар’яна Головатого залишилися батьки, брат, братова та племінниця.

Андрій Нежура (27.06.1993-16.01.2023) Львів’янин.

Навчався у Ліцеї №51 імені Івана Франка Львівської міської ради. Закінчив колишнє Професійно-технічне училище №56.

Після завершення навчання проходив строкову військову службу. Згодом прийняв рішення підписати контракт зі Збройними силами України.

Із початком повномасштабного вторгнення російської федерації добровольцем пішов на війну. Боровся проти російських загарбників у лавах 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила оперативного командування "Захід" Сухопутних військ Збройних сил України.

У Андрія Нежури залишилися батьки, двоє сестер та двоє братів.

Нагадаємо, раніше ми писали про відомого українського спортсмена, який загинув на фронті.