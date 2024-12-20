Прогноз погоды во Львове на завтра, 21 декабря.

Завтра во Львове будет опасная погода — что известно
Погода во Львове и области завтра, 21 декабря, облачной с прояснениями, с дождем и снегом. Температура воздуха опустится до +4 °С.
Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
Прогноз погоды на 21 декабря для Львовщины
В регионе облачно с прояснениями. Без осадков, лишь на юге области возможен небольшой мокрый снег или снег.
Температура ночью будет 0...-5 °С, днем -1...+4 °С.
Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с.
На дорогах будет фиксироваться гололедица.
Погода во Львове 21 декабря
Осадков в городе не предполагается.
Температура ночью составит -1...-3 °С, а днем - +2...+4 °С.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях на территории Львовской области и во Львове 21 декабря
Из-за гололедицы на дорогах в регионе и областном центре объявлен первый уровень опасности — желтый.
Напомним, зима в этом году в Украине ожидается относительно теплой. Большинство дней будет с комфортной температурой.
В течение этой недели погода в Украине будет холодная, ожидается мокрый снег. Температура воздуха будет колебаться в пределах -5...+9°C.
Читайте Новини.LIVE!