Прогноз погоды во Львове на завтра, 21 декабря.

Люди на улице зимой. Фото: Новини.LIVE

Погода во Львове и области завтра, 21 декабря, облачной с прояснениями, с дождем и снегом. Температура воздуха опустится до +4 °С.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

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Сообщение Львовского регионального центра по гидрометеорологии. Фото: скриншот

Прогноз погоды на 21 декабря для Львовщины

В регионе облачно с прояснениями. Без осадков, лишь на юге области возможен небольшой мокрый снег или снег.

Температура ночью будет 0...-5 °С, днем -1...+4 °С.

Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с.

На дорогах будет фиксироваться гололедица.

Погода во Львове 21 декабря

Осадков в городе не предполагается.

Температура ночью составит -1...-3 °С, а днем - +2...+4 °С.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях на территории Львовской области и во Львове 21 декабря

Сообщение Львовского регионального центра по гидрометеорологии. Фото: скриншот

Из-за гололедицы на дорогах в регионе и областном центре объявлен первый уровень опасности — желтый.

Напомним, зима в этом году в Украине ожидается относительно теплой. Большинство дней будет с комфортной температурой.

В течение этой недели погода в Украине будет холодная, ожидается мокрый снег. Температура воздуха будет колебаться в пределах -5...+9°C.