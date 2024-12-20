Прогноз погоди у Львові на завтра, 21 грудня

Завтра у Львові буде небезпечна погода — що відомо
Погода у Львові та області завтра, 21 грудня, буде хмарною з проясненнями, з дощем і снігом. Температура повітря опуститься до +4 °С.
Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 21 грудня для Львівщини
У регіоні буде хмарно з проясненнями. Без опадів, лише на півдні області місцями можливий невеликий мокрий сніг чи сніг.
Температура вночі становитиме 0...-5 °С, вдень -1...+4 °С.
Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5–10 м/с.
На дорогах фіксуватиметься ожеледиця.
Погода у Львові 21 грудня
Опадів у місті не передбачається.
Температура вночіскладе -1...-3 °С, а вдень — +2...+4 °С.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища на території Львівської області та у Львові 21 грудня
Через ожеледицю на дорогах у регіоні та обласному центрі оголошено перший рівень небезпеки — жовтий.
Нагадаємо, зима цього року в Україні очікується відносно теплою. Більшість днів будуть із комфортною температурою.
Протягом цього тижня погода в Україні буде холодною, очікується мокрий сніг. Температура повітря коливатиметься в межах -5...+9 °C.
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