Прогноз погоди у Львові на завтра, 21 грудня

Люди на вулиці взимку. Фото: Новини.LIVE

Погода у Львові та області завтра, 21 грудня, буде хмарною з проясненнями, з дощем і снігом. Температура повітря опуститься до +4 °С.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

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Допис Львівського регіонального центру з гідрометеорології. Фото: скриншот

Прогноз погоди на 21 грудня для Львівщини

У регіоні буде хмарно з проясненнями. Без опадів, лише на півдні області місцями можливий невеликий мокрий сніг чи сніг.

Температура вночі становитиме 0...-5 °С, вдень -1...+4 °С.

Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5–10 м/с.

На дорогах фіксуватиметься ожеледиця.

Погода у Львові 21 грудня

Опадів у місті не передбачається.

Температура вночіскладе -1...-3 °С, а вдень — +2...+4 °С.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища на території Львівської області та у Львові 21 грудня

Допис Львівського регіонального центру з гідрометеорології. Фото: скриншот

Через ожеледицю на дорогах у регіоні та обласному центрі оголошено перший рівень небезпеки — жовтий.

Нагадаємо, зима цього року в Україні очікується відносно теплою. Більшість днів будуть із комфортною температурою.

Протягом цього тижня погода в Україні буде холодною, очікується мокрий сніг. Температура повітря коливатиметься в межах -5...+9 °C.