Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Завтра во Львове прогнозируют настоящее весеннее тепло

Завтра во Львове прогнозируют настоящее весеннее тепло

Ua ru
Дата публикации 5 марта 2026 16:01
Какая будет погода во Львове 6 марта — точный прогноз синоптиков
Девушка в солнечную погоду идет по улице. Фото: Новини.LIVE

Хотя ночью 6 марта синоптики прогнозируют небольшие морозы, днем ​​во Львове и области будет настоящая весна. Ожидается до +13°С.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на сообщение Львовского регионального центра по гидрометеорологии.

Реклама
Читайте также:

Погода во Львове и Львовской области 6 марта

Во Львове возможна облачность в течение дня. Ожидается слабый туман ночью и утром. Ветер прогнозируют северо-западный с переходом на восточный, 3-8 м/с.

Ночью отметки термометра будут колебаться в пределах -1...-3 °С. Днем синоптики прогнозируют +10...+12 °С.

Синоптики дали прогноз погоди у Львові на п'ятницю, 6 березня
Прогноз погоды во Львове и Львовской области на 6 марта. Фото: скриншот

Во Львовской области возможна переменная облачность, но без осадков. Ночью и утром ожидается слабый туман. Ветер будет северо-западного направления с переходом на восточный, 3-8 м/с.

Ночью синоптики прогнозируют -4...+1 °С. Днем ожидается +8...+13 °С.

Ранее мы публиковали прогноз магнитных бурь на март. Метеозависимым людям стоит следить за активностью Солнца, чтобы позаботиться о самочувствии.

Также мы рассказывали, что стоит сделать в саду в первый месяц весны. Это мастхэв в марте.

Ваша пробная версия Premium закончилась

погода Львов весна синоптик прогноз погоды
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации