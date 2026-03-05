Какая будет погода во Львове 6 марта — точный прогноз синоптиков

Завтра во Львове прогнозируют настоящее весеннее тепло
Хотя ночью 6 марта синоптики прогнозируют небольшие морозы, днем во Львове и области будет настоящая весна. Ожидается до +13°С.
Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на сообщение Львовского регионального центра по гидрометеорологии.
Погода во Львове и Львовской области 6 марта
Во Львове возможна облачность в течение дня. Ожидается слабый туман ночью и утром. Ветер прогнозируют северо-западный с переходом на восточный, 3-8 м/с.
Ночью отметки термометра будут колебаться в пределах -1...-3 °С. Днем синоптики прогнозируют +10...+12 °С.
Во Львовской области возможна переменная облачность, но без осадков. Ночью и утром ожидается слабый туман. Ветер будет северо-западного направления с переходом на восточный, 3-8 м/с.
Ночью синоптики прогнозируют -4...+1 °С. Днем ожидается +8...+13 °С.
Ранее мы публиковали прогноз магнитных бурь на март. Метеозависимым людям стоит следить за активностью Солнца, чтобы позаботиться о самочувствии.
Также мы рассказывали, что стоит сделать в саду в первый месяц весны. Это мастхэв в марте.
Читайте Новини.LIVE!