Какая будет погода во Львове 6 марта — точный прогноз синоптиков

Девушка в солнечную погоду идет по улице. Фото: Новини.LIVE

Хотя ночью 6 марта синоптики прогнозируют небольшие морозы, днем ​​во Львове и области будет настоящая весна. Ожидается до +13°С.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на сообщение Львовского регионального центра по гидрометеорологии.

Погода во Львове и Львовской области 6 марта

Во Львове возможна облачность в течение дня. Ожидается слабый туман ночью и утром. Ветер прогнозируют северо-западный с переходом на восточный, 3-8 м/с.

Ночью отметки термометра будут колебаться в пределах -1...-3 °С. Днем синоптики прогнозируют +10...+12 °С.

Прогноз погоды во Львове и Львовской области на 6 марта. Фото: скриншот

Во Львовской области возможна переменная облачность, но без осадков. Ночью и утром ожидается слабый туман. Ветер будет северо-западного направления с переходом на восточный, 3-8 м/с.

Ночью синоптики прогнозируют -4...+1 °С. Днем ожидается +8...+13 °С.

