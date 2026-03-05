Прогноз погоди у Львові на 6 березня — синоптики втішили прогнозом

Дівчина в сонячну погоду йде вулицею. Фото: Новини.LIVE

У Львові та області в п'ятницю, 6 березня, буде тепла погода вдень. При цьому синоптики попереджають про можливу мінусову температуру вночі.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на повідомлення Львівського регіонального центру з гідрометеорології.

Погода у Львові та Львівській області 6 березня

У Львові можлива хмарність протягом дня. Очікується слабкий туман вночі та вранці. Вітер прогнозують північно-західний з переходом на східний, 3-8 м/с.

Вночі позначки термометра будуть коливатися в межах -1...-3 °С. Вдень синоптики прогнозують +10...+12 °С.

Прогноз погоди у Львові та Львівській області на 6 березня. Фото: скриншот

У Львівській області можлива мінлива хмарність, але без опадів. Вночі та вранці очікується слабкий туман. Вітер буде північно-західного напрямку з переходом на східний, 3-8 м/с.

Вночі синоптики прогнозують -4...+1 °С. Вдень очікується +8...+13 °С.

