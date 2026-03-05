Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів Синоптики порадували прогнозом погоди у Львові на завтра

Синоптики порадували прогнозом погоди у Львові на завтра

Ua ru
Дата публікації: 5 березня 2026 16:01
Прогноз погоди у Львові на 6 березня — синоптики втішили прогнозом
Дівчина в сонячну погоду йде вулицею. Фото: Новини.LIVE

У Львові та області в п'ятницю, 6 березня, буде тепла погода вдень. При цьому синоптики попереджають про можливу мінусову температуру вночі.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на повідомлення Львівського регіонального центру з гідрометеорології.

Реклама
Читайте також:

Погода у Львові та Львівській області 6 березня

У Львові можлива хмарність протягом дня. Очікується слабкий туман вночі та вранці. Вітер прогнозують північно-західний з переходом на східний, 3-8 м/с.

Вночі позначки термометра будуть коливатися в межах -1...-3 °С. Вдень синоптики прогнозують +10...+12 °С.

Синоптики дали прогноз погоди у Львові на п'ятницю, 6 березня
Прогноз погоди у Львові та Львівській області на 6 березня. Фото: скриншот

У Львівській області можлива мінлива хмарність, але без опадів. Вночі та вранці очікується слабкий туман. Вітер буде північно-західного напрямку з переходом на східний, 3-8 м/с.

Вночі синоптики прогнозують -4...+1 °С. Вдень очікується +8...+13 °С.

Раніше ми публікували прогноз магнітних бур на березень. Метеозалежним людям варто стежити за активністю Сонця, аби подбати про самопочуття.

Також ми розповідали, що варто зробити в саду в перший місяць весни. Це мастхев у березні.

погода Львів весна синоптик прогноз погоди
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації