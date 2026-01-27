Видео
Україна
Зажгли лампадки и молились — во Львове почтили жертв Холокоста

Зажгли лампадки и молились — во Львове почтили жертв Холокоста

Дата публикации 27 января 2026 23:56
Во Львове 27 января 2026 года почтили память жертв Холокоста — фото
Во Львове почтили память жертв Холокоста. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 27 января, во Львове почтили память жертв Холокоста. К памятной церемонии присоединились представители еврейских сообществ, городской власти и общественности.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Марта Байдака.

Чествование жертв Холокоста

Присутствующие зажгли лампадки, возложили цветы к памятным местам и вместе со священнослужителями помолились за погибших.

Почтение жертв Холокоста во Львове 27 января 2026 года
Во Львове почтили память жертв Холокоста. Фото: Новини.LIVE
Почтение жертв Холокоста во Львове 27 января 2026 года
Во Львове почтили память жертв Холокоста. Фото: Новини.LIVE
Почтение жертв Холокоста во Львове 27 января 2026 года
Цветы возле памятника жертвам Холокоста во Львове. Фото: Новини.LIVE

Митинг и возложение цветов состоялись возле памятника жертвам Львовского гетто на проспекте Черновола. Впоследствии церемония продолжилась на улице Ковча, возле мемориального камня на месте, где ранее располагался Яновский концлагерь.

Почтение жертв Холокоста во Львове 27 января 2026 года
Цветы возле памятника жертвам Холокоста во Львове. Фото: Новини.LIVE
Почтение жертв Холокоста во Львове 27 января 2026 года
Памятник жертвам Холокоста во Львове. Фото: Новини.LIVE
Почтение жертв Холокоста во Львове 27 января 2026 года
Во Львове почтили память жертв Холокоста. Фото: Новини.LIVE

"Прихожу сюда каждый год, потому что считаю, что это необходимо. Мой долг перед нашими земляками-евреями, которые здесь жили и были уничтожены. Треть населения Львова была еврейская в то время, и все были уничтожены", — отметила участница митинга Диана.

Другая участница церемонии Ольга Лидовская отметила, что страшными преступлениями являются и Холокост, и война РФ против Украины. Также женщина рассказала, что во время Холокоста погибли члены ее семьи:

"Если говорить обо мне лично, часть моей семьи погибла в Холокосте. Не сохранились могилы. Мы не знаем имен, потому что в советское время об этом не говорилось, не упоминалось. Когда я уже подросла, то не у кого было спросить".

Почтение жертв Холокоста во Львове 27 января 2026 года
Во Львове почтили память жертв Холокоста. Фото: Новини.LIVE

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский почтил память жертв Холокоста. Глава государства посетил Национальный историко-мемориальный заповедник "Бабий Яр".

Также мы сообщали об обращении Кирилла Буданова. Глава ОП вспомнил жертв Холокоста и напомнил об освобождении узников Аушвица.

Львов Холокост евреи память День памяти жертв Холокоста
Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
