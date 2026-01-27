Відео
Запалили лампадки і молилися — у Львові вшанували жертв Голокосту

Запалили лампадки і молилися — у Львові вшанували жертв Голокосту

Ua ru
Дата публікації: 27 січня 2026 23:56
У Львові 27 січня 2026 року вшанували пам'ять жертв Голокосту — фото
У Львові вшанували жертв Голокосту. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 27 січня, у Львові вшанували пам'ять жертв Голокосту. До пам'ятної церемонії долучилися представники єврейських спільнот, міської влади та громадськості.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE Марта Байдака.

Вшанування жертв Голокосту 

Присутні запалили лампадки, поклали квіти до пам'ятних місць і разом зі священнослужителями помолилися за загиблих. 

Вшанування жертв Голокосту у Львові 27 січня 2026 року
У Львові вшанували жертв Голокосту. Фото: Новини.LIVE
Вшанування жертв Голокосту у Львові 27 січня 2026 року
У Львові вшанували жертв Голокосту. Фото: Новини.LIVE
Вшанування жертв Голокосту у Львові 27 січня 2026 року
Квіти біля пам'ятника жертвам Голокосту у Львові. Фото: Новини.LIVE

Мітинг і покладання квітів відбулися біля пам'ятника жертвам Львівського гетто на проспекті Чорновола. Згодом церемонія продовжилася на вулиці Ковча, біля меморіального каменю на місці, де раніше розташовувався Янівський концтабір.

Вшанування жертв Голокосту у Львові 27 січня 2026 року
Квіти біля пам'ятника жертвам Голокосту у Львові. Фото: Новини.LIVE​
Вшанування жертв Голокосту у Львові 27 січня 2026 року
Пам'ятник жертвам Голокосту у Львові. Фото: Новини.LIVE​​​​
Вшанування жертв Голокосту у Львові 27 січня 2026 року
У Львові вшанували жертв Голокосту. Фото: Новини.LIVE

"Приходжу сюди кожного року, тому що вважаю, що це необхідно. Мій борг перед нашими земляками-євреями, які тут жили й були знищені. Третина населення Львова була єврейська в той час, і всі були знищені", — зазначила учасниця мітингу Діана.

Інша учасниця церемонії вшанування Ольга Лідовська наголосила, що страшними злочинами є і Голокост, і війна РФ проти України. Також жінка розповіла, що під час Голокосту загинули члени її родини:

"Якщо говорити про мене особисто, частина моєї родини загинула в Голокості. Не збереглися могили. Ми не знаємо імен, тому що в радянський час про це не говорилося, не згадувалося. Коли я вже підросла, то не було в кого спитати".

Вшанування жертв Голокосту у Львові 27 січня 2026 року
У Львові вшанували жертв Голокосту. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вшанував пам'ять жертв Голокосту. Голова держави відвідав Національний історико-меморіальний заповідник "Бабин Яр". 

Також ми повідомляли про звернення Кирила Буданова. Очільник ОП згадав жертв Голокосту та нагадав про звільнення в'язнів Аушвіцу.

Львів Голокост євреї пам'ять День пам'яті жертв Голокосту
Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
