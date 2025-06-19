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Главная Львов Убытки на 35 млн — на Львовщине выплачивали "боевые" тыловикам

Убытки на 35 млн — на Львовщине выплачивали "боевые" тыловикам

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Дата публикации 19 июня 2025 14:21
На Львовщине разоблачили незаконную схему выплаты "боевых"
Вручение подозрения. Фото: Офис Генпрокурора
Ключові моменти Бизнес на выплатах

Во Львовской области сообщили о подозрении заместителю командира воинской части. Он согласовал выплаты "боевых" военным, которые находятся в тылу.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора в Telegram в четверг, 19 июня.

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Бизнес на выплатах

По данным следствия, начальник штаба-первый заместитель командира воинской части согласовал приказы о выплате дополнительного денежного вознаграждения за "выполнение боевых задач" 217 военным. Таким образом воины получили по 100 тысяч гривен "боевых", находясь в тыловом подразделении на Львовщине.

Момент вручення підозри заступнику командира військової частини у Львівській області
Вручение подозрения. Фото: Офис Генпрокурора

В результате этих действий в целом незаконно начислено и выплачено 35 миллионов гривен. Командиру объявили подозрение, подано ходатайство об избрании меры пресечения.

Также прокуроры готовят гражданский иск для возмещения нанесенного государству ущерба.

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Скриншот поста Офиса Генпрокурора

Напомним, недавно правоохранители объявили подозрение экс-депутату Вадиму Новинскому. Ему инкриминируют уклонение от уплаты налогов.

Также СБУ и ГБР вручили дополнительное подозрение экс-депутату Евгению Шевченко.

выплаты ВСУ деньги Львовская область мошенничество военные
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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