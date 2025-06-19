На Львовщине разоблачили незаконную схему выплаты "боевых"

Убытки на 35 млн — на Львовщине выплачивали "боевые" тыловикам
Во Львовской области сообщили о подозрении заместителю командира воинской части. Он согласовал выплаты "боевых" военным, которые находятся в тылу.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора в Telegram в четверг, 19 июня.
Бизнес на выплатах
По данным следствия, начальник штаба-первый заместитель командира воинской части согласовал приказы о выплате дополнительного денежного вознаграждения за "выполнение боевых задач" 217 военным. Таким образом воины получили по 100 тысяч гривен "боевых", находясь в тыловом подразделении на Львовщине.
В результате этих действий в целом незаконно начислено и выплачено 35 миллионов гривен. Командиру объявили подозрение, подано ходатайство об избрании меры пресечения.
Также прокуроры готовят гражданский иск для возмещения нанесенного государству ущерба.
Напомним, недавно правоохранители объявили подозрение экс-депутату Вадиму Новинскому. Ему инкриминируют уклонение от уплаты налогов.
Также СБУ и ГБР вручили дополнительное подозрение экс-депутату Евгению Шевченко.
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