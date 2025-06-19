На Львовщине разоблачили незаконную схему выплаты "боевых"

Вручение подозрения. Фото: Офис Генпрокурора

Во Львовской области сообщили о подозрении заместителю командира воинской части. Он согласовал выплаты "боевых" военным, которые находятся в тылу.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора в Telegram в четверг, 19 июня.

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По данным следствия, начальник штаба-первый заместитель командира воинской части согласовал приказы о выплате дополнительного денежного вознаграждения за "выполнение боевых задач" 217 военным. Таким образом воины получили по 100 тысяч гривен "боевых", находясь в тыловом подразделении на Львовщине.

Вручение подозрения. Фото: Офис Генпрокурора

В результате этих действий в целом незаконно начислено и выплачено 35 миллионов гривен. Командиру объявили подозрение, подано ходатайство об избрании меры пресечения.

Также прокуроры готовят гражданский иск для возмещения нанесенного государству ущерба.

Скриншот поста Офиса Генпрокурора

Напомним, недавно правоохранители объявили подозрение экс-депутату Вадиму Новинскому. Ему инкриминируют уклонение от уплаты налогов.

Также СБУ и ГБР вручили дополнительное подозрение экс-депутату Евгению Шевченко.