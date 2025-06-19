На Львівщині викрили незаконну схему виплати "бойових"

Вручення підозри. Фото: Офіс Генпрокурора

У Львівській області повідомили про підозру заступнику командира військової частини. Він погодив виплати "бойових" військовим, які перебувають у тилу.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора у Telegram у четвер, 19 червня.

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За даними слідства, начальник штабу — перший заступник командира військової частини погодив накази про виплату додаткової грошової винагороди за "виконання бойових завдань" 217 військовим. Таким чином воїни отримали по 100 тисяч гривень "бойових", перебуваючи в тиловому підрозділі на Львівщині.

Вручення підозри. Фото: Офіс Генпрокурора

Внаслідок цих дій загалом незаконно нараховано й виплачено 35 мільйонів гривень. Командиру оголосили підозру, подано клопотання про обрання запобіжного заходу.

Також прокурори готують цивільний позов задля відшкодування завданих державі збитків.

Скриншот допису Офісу Генпрокурора

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці оголосили підозру ексдепутату Вадиму Новинському. Йому інкримінують ухилення від сплати податків.

Також СБУ та ДБР вручили додаткову підозру ексдепутату Євгенію Шевченку.