Донаты на армию во Львове: Как часто горожане поддерживают ВСУ сегодня — опрос ко Дню благотворителя

Площадь перед оперным театром сегодня. Фото: Новини.LIVE

Ежегодно, 5 сентября, в Украине отмечают День благотворителя — праздник, посвященный всем, кто своей добротой, щедростью и бескорыстием помогает другим. В условиях войны благотворительные фонды, волонтеры и отдельные граждане ежедневно осуществляют свою деятельность, чтобы помочь пострадавшим от войны, а также оказывают поддержку Вооруженным Силам Украины.

В День благотворителя Новини.LIVE спросили у львовян, донатят ли они и как часто.

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Все опрошенные говорят, что донатят. При этом большинство приобщаются к проверенным сборам, которые открывают знакомые или друзья.

"У меня нет стабильного заработка, поэтому мне довольно трудно донатить большие суммы. Но если у меня на карточке есть деньги, я стараюсь донатить на ВСУ", — говорит девушка.

"Доначу на сборы в социальных сетях. Обычно это не очень большие суммы, но от 100 грн до 500 грн бросаю на сбор", — отмечает львовянка.

"Я доначу не очень часто, потому что мой муж сейчас в ВСУ, но два раза в месяц это делаю", — добавляет женщина.

"Довольно часто это делаю, потому что мой одноклассник служит в ВСУ, и я исключительно на его бригаду присылаю деньги. Еженедельно он открывает сбор, и я туда доначу. Это разные суммы — от 20 грн до 200 грн. Если это срочный сбор, то это может быть и большая сумма", — делится мыслями львовянка.

К слову, День благотворителя в Украине был официально введен в 2007 году. Его дата была выбрана в честь Международного дня благотворительности, который также отмечается 5 сентября и был установлен в память о Матери Терезе, известной своими самоотверженными действиями во благо беднейших и нуждающихся.

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