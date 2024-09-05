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Збори на армію — як часто львів'яни донатять на ЗСУ

5 вересня 2024 17:55
Марта Байдака - Журналіст
Марта Байдака
Журналіст
Донати на армію у Львові: Як часто містяни підтримують ЗСУ сьогодні — опитування до Дня благодійника
Площа перед оперним театром у Львові сьогодні. Фото: Новини.LIVE
Марта Байдака - Журналіст
Марта Байдака
Журналіст

Щорічно, 5 вересня, в Україні відзначають День благодійника — свято, яке присвячене всім тим, хто своєю добротою, щедрістю та безкорисливістю допомагає іншим. В умовах війни благодійні фонди, волонтери та окремі громадяни щоденно здійснюють свою діяльність, щоб допомогти тим, хто постраждав від війни, а також надають підтримку Збройним Силам України.

У День благодійника Новини.LIVE запитали у львів'ян, чи донатять вони і як часто.

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Усі опитані кажуть, що донатять. При цьому більшість долучаються до перевірених зборів, які відкривають знайомі чи друзі. 

"Я не маю стабільного заробітку, тому мені доволі важко донатити великі суми. Але коли у мене на картці є гроші, я стараюсь донатити на ЗСУ",  — каже дівчина.

"Доначу на збори в соціальних мережах. Зазвичай це не дуже великі суми, але від 100 грн до 500 грн кидаю на збір", — зазначає львів'янка.

"Я доначу не дуже часто, тому що мій чоловік зараз в ЗСУ,  але два рази в місяць це роблю", — додає жінка. 

"Досить часто це роблю, бо мій однокласник служить в ЗСУ, і я виключно на його бригаду надсилаю гроші. Щотижня він відкриває збір, і я туди доначу. Це різні суми  — від 20 грн до 200 грн. Якщо це терміновий збір, то це може бути  й більша сума", — ділиться думками львів'янка.

До слова, День благодійника в Україні був офіційно запроваджений у 2007 році. Його дата була вибрана на честь Міжнародного дня благодійності, який також відзначається 5 вересня і був встановлений у пам'ять про Мати Терезу, відому своїми самовідданими діями на благо найбідніших і найбільш нужденних.

Нагадаємо, ми раніше писали, у яких регіонах можна отримати грошову допомогу від ЮНІСЕФ.

Ми також писали, чи будуть отримувати виплати ВПО у 2025 році.

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