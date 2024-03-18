Зеленский наградил спортсменку из Львова орденом Княгини Ольги — какие у нее достижения
Президент Украины Владимир Зеленский провел церемонию награждения спортсменов, в частности, орден Княгини Ольги III степени получила спортсменка из Львовщины Татьяна Гливка за достижения в керлинге.
Об этом сообщили в пресс-службе Львовской ОВА в понедельник, 18 марта.
Награждение Гливки орденом Княгини Ольги
Украинская спортсменка родом из села Великие Новоселки на Львовщине Татьяна Гливка была награждена орденом княгини Ольги III степени.
"На XX зимних Дефлимпийских играх в турецком городе Эрзуруме в составе украинской команды девушка одержала победу", — говорится в сообщении.
Стоит отметить, что Гливка уже во второй раз стала чемпионкой по керлингу, который является олимпийским видом спорта.
Напомним, Зеленский провел встречу с тренерским штабом и спортсменами, представлявшими страну на Дефлимпийских играх. Президент поздравил спортсменов с первым местом на соревнованиях.
Ранее мы писали, что в турецком Эрзуме завершились юбилейные 20-ые зимние Дефлимпийские игры. Украина впервые победила в этих соревнованиях.
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