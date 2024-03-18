Зеленский наградил спортсменку из Львова орденом Княгини Ольги — какие у нее достижения

Президент Украины Владимир Зеленский и спортсменка Татьяна Гливка. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский провел церемонию награждения спортсменов, в частности, орден Княгини Ольги III степени получила спортсменка из Львовщины Татьяна Гливка за достижения в керлинге.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовской ОВА в понедельник, 18 марта.

Читайте также:

Награждение Гливки орденом Княгини Ольги

Украинская спортсменка родом из села Великие Новоселки на Львовщине Татьяна Гливка была награждена орденом княгини Ольги III степени.

Награждение Гливки. Фото: ОП

Спортсменка Татьяна Гливка. Фото: ОП

"На XX зимних Дефлимпийских играх в турецком городе Эрзуруме в составе украинской команды девушка одержала победу", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Гливка уже во второй раз стала чемпионкой по керлингу, который является олимпийским видом спорта.

Национальная сборная Украины. Фото: ОП

Украинские спортсмены по керлингу. Фото: Львовская ОВА

Напомним, Зеленский провел встречу с тренерским штабом и спортсменами, представлявшими страну на Дефлимпийских играх. Президент поздравил спортсменов с первым местом на соревнованиях.

Ранее мы писали, что в турецком Эрзуме завершились юбилейные 20-ые зимние Дефлимпийские игры. Украина впервые победила в этих соревнованиях.