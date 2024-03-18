Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Зеленский наградил спортсменку из Львова орденом Княгини Ольги — какие у нее достижения arrow

Зеленский наградил спортсменку из Львова орденом Княгини Ольги — какие у нее достижения

18 марта 2024 13:22
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Зеленский наградил спортсменку из Львова орденом Княгини Ольги — какие у нее достижения
Президент Украины Владимир Зеленский и спортсменка Татьяна Гливка. Фото: ОП
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский провел церемонию награждения спортсменов, в частности, орден Княгини Ольги III степени получила спортсменка из Львовщины Татьяна Гливка за достижения в керлинге.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовской ОВА в понедельник, 18 марта.

Читайте также:

Награждение Гливки орденом Княгини Ольги

Украинская спортсменка родом из села Великие Новоселки на Львовщине Татьяна Гливка была награждена орденом княгини Ольги III степени.

Награждение Гливки
Награждение Гливки. Фото: ОП
Спортсменка Татьяна Гливка
Спортсменка Татьяна Гливка. Фото: ОП

"На XX зимних Дефлимпийских играх в турецком городе Эрзуруме в составе украинской команды девушка одержала победу", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Гливка уже во второй раз стала чемпионкой по керлингу, который является олимпийским видом спорта.

Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины. Фото: ОП
Украинские спортсмены по керлингу
Украинские спортсмены по керлингу. Фото: Львовская ОВА

Напомним, Зеленский провел встречу с тренерским штабом и спортсменами, представлявшими страну на Дефлимпийских играх. Президент поздравил спортсменов с первым местом на соревнованиях.

Ранее мы писали, что в турецком Эрзуме завершились юбилейные 20-ые зимние Дефлимпийские игры. Украина впервые победила в этих соревнованиях.

Владимир Зеленский
спорт
Львов
Украина
награда
спортсмены
Дефлимпийские игры

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться