Зеленський нагородив спортсменку зі Львова орденом Княгині Ольги — які в неї здобутки

Президент України Володимир Зеленський та спортсменка Тетяна Гливка. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський провів церемонію нагородження спортсменів, зокрема орден Княгині Ольги ІІІ ступеня отримала спортсменка з Львівщини Тетяна Гливка за досягнення у керлінгу.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської ОВА в понеділок, 18 березня.

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Нагородження Гливки орденом Княгині Ольги

Українська спортсменка родом з села Великі Новосілки на Львівщині Тетяна Гливка була нагороджена орденом княгині Ольги ІІІ ступеня. Зеленський вручив відзнаку жінці за досягнення високих спортивних результатів у керлінгу, виявлені самовідданістю та волю до перемоги, утвердження міжнародного авторитету України.

Нагородження Гливки. Фото: ОП

Спортсменка Тетяна Гливка. Фото: ОП

"На XX зимових Дефлімпійських іграх у турецькому місті Ерзурумі в складі української команди дівчина здобула перемогу", — йдеться в повідомленні.

Варто зауважити, що Гливка вже вдруге стала чемпіонкою з керлінгу, який є олімпійським видом спорту.

Національна збірна України. Фото: ОП

Українські спортсмени з керлінгу. Фото: Львівськоа ОВА

Нагадаємо, Зеленський провів зустріч із тренерським штабом та спортсменами, які представляли країну на Дефлімпійських іграх. Президент привітав спортсменів із першим місцем на змаганнях.

Раніше ми писали, що у турецькому Ерзумі завершилися ювілейні 20 зимові Дефлімпійські ігри. Україна вперше перемогла у цих змаганнях.