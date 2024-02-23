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Зеленский подвел итоги встречи во Львове с премьером Дании и сенаторами США

23 февраля 2024 17:32
обновлено: 17:48
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Зеленский подвел итоги встречи во Львове с премьером Дании и сенаторами США
Президент Украины Владимир Зеленский во Львове. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в Львове. Сегодня он провел рабочую встречу с премьер-министром Дании Матте Фредериксен и американскими сенаторами во главе с главой большинства в Сенате США Чаком Шумером.

Об этом глава государства сообщил в своем видеообращении в пятницу 23 февраля.

Зеленский подвел итоги международных встреч во Львове

Во Львове глава государства провел встречу с премьер-министром Дании Матте Фредериксен и встречу с американскими сенаторами, возглавляемыми лидером большинства в американском Сенате Чаком Шумером.

"Хорошие переговоры и еще один полезный день для Украины. Готовимся сейчас к продолжению чрезвычайно активной нашей международной работы в ближайшие недели. Будут и новые договоренности, которые усилят наших воинов, защиту наших городов и позиции нашего государства", — подытожил президент Украины.

Также глава государства поблагодарил иностранных чиновников за поддержку Украины.

"Никто в мире не имеет права уничтожать независимые нации. Никто. И мы не дадим России уничтожить Украину", — сказал он.

Напомним, в пятницу, 23 февраля, Украина и Дания подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочную поддержку между странами.

Как известно, в этом месяце аналогичные соглашения с Украиной подписали Великобритания, Германия и Франция.

В то же время, незадолго до своего прибытия в Украину Матте Фредериксен объявила о новом пакете военной помощи для Украины от Дании, стоимостью в 247,4 миллиона долларов.

Владимир Зеленский
Львов
Дания
Украина
соглашение

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