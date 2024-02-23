Зеленський підбив підсумки зустрічі у Львові з прем'єркою Данії та сенаторами США

Президент України Володимир Зеленський у Львові. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом у Львові. Сьогодні він провів робочу зустріч з прем'єр-міністеркою Данії Матте Фредеріксен та американськими сенаторами на чолі з головою більшості в Сенаті США Чаком Шумером.

Про це глава держави повідомив у своєму відеозверненні в п'ятницю 23 лютого.

Зеленський підбив підсумки міжнародних зустрічей у Львові

У Львові глава держави провів зустріч із прем’єр-міністром Данії Матте Фредеріксен та зустріч з американськими сенаторами, яких очолював лідер більшості в американському Сенаті Чак Шумер.

"Хороші перемовини і ще один корисний день для України. Готуємося зараз до продовження надзвичайно активної нашої міжнародної роботи найближчими тижнями. Будуть і нові домовленості, які посилять наших воїнів, захист наших міст і позиції нашої держави", — підсумував президент України.

Також глава держави подякував іноземним урядовцям за підтримку України.

"Ніхто у світі не має права знищувати незалежні нації. Ніхто. І ми не дамо Росії знищити Україну", — сказав він.

Нагадаємо, сьогодны Україна та Данія підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між країнами.

Як відомо, цього місяця аналогічні угоди з Україною підписали Велика Британія, Німеччина та Франція.

Водночас незадовго до свого прибуття до України Матте Фредеріксен оголосила про новий пакет військової допомоги для України від Данії вартістю у 247,4 мільйона доларів.