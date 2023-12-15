Зеленский во Львове почтил память павших защитников Украины
Владимир Зеленский совершил рабочую поездку во Львов. Вместе с руководством Офиса президента почтил память защитников Украины и возложили цветы на могилы героев, похороненных на Лычаковском кладбище.
Об этом сообщает ОП.
Зеленский почтил память героев Украины во Львове
Участие в чествовании приняли руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и его заместители, а также начальник Львовской ОВА Максим Козицкий. Они, в частности, возложили цветы на могилы героев, похороненных на Марсовом поле Лычаковского кладбища.
"Лычаковское военное кладбище — территория военных захоронений во Львове. С апреля 2022 года в его центральной части хоронят погибших в российско-украинской войне", — говорится в сообщении.
Напомним, 14 декабря Зеленский неожиданно прибыл в Германию. Там он встретился с командованием армии США в Висбадене.
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