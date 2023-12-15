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Зеленский во Львове почтил память павших защитников Украины

15 декабря 2023 14:45
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Зеленский во Львове почтил память павших защитников Украины
Владимир Зеленский. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Владимир Зеленский совершил рабочую поездку во Львов. Вместе с руководством Офиса президента почтил память защитников Украины и возложили цветы на могилы героев, похороненных на Лычаковском кладбище.

Об этом сообщает ОП.

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Зеленский почтил память героев Украины во Львове

Участие в чествовании приняли руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и его заместители, а также начальник Львовской ОВА Максим Козицкий. Они, в частности, возложили цветы на могилы героев, похороненных на Марсовом поле Лычаковского кладбища.

"Лычаковское военное кладбище — территория военных захоронений во Львове. С апреля 2022 года в его центральной части хоронят погибших в российско-украинской войне", — говорится в сообщении.

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Зеленский общается с матерью погибшего героя. Фото: ОП
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Андрей Ермак кладет цветы на могилы погибших героев. Фото: ОП
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Зеленский, руководство ОП и присутствуют во время памяти. Фото: ОП

Напомним, 14 декабря Зеленский неожиданно прибыл в Германию. Там он встретился с командованием армии США в Висбадене.

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