Зеленский во Львове почтил память павших защитников Украины

Владимир Зеленский. Фото: ОП

Владимир Зеленский совершил рабочую поездку во Львов. Вместе с руководством Офиса президента почтил память защитников Украины и возложили цветы на могилы героев, похороненных на Лычаковском кладбище.

Об этом сообщает ОП.

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Зеленский почтил память героев Украины во Львове

Участие в чествовании приняли руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и его заместители, а также начальник Львовской ОВА Максим Козицкий. Они, в частности, возложили цветы на могилы героев, похороненных на Марсовом поле Лычаковского кладбища.

"Лычаковское военное кладбище — территория военных захоронений во Львове. С апреля 2022 года в его центральной части хоронят погибших в российско-украинской войне", — говорится в сообщении.

Зеленский общается с матерью погибшего героя. Фото: ОП

Андрей Ермак кладет цветы на могилы погибших героев. Фото: ОП

Зеленский, руководство ОП и присутствуют во время памяти. Фото: ОП

Напомним, 14 декабря Зеленский неожиданно прибыл в Германию. Там он встретился с командованием армии США в Висбадене.