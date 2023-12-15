Зеленський у Львові вшанував памʼять полеглих захисників України

Володимир Зеленський. Фото: ОП

Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку до Львова. Разом з керівництвом Офісу президента ушанував пам’ять захисників України та поклали квіти на могили героїв, які поховані на Личаківському кладовищі.

Про це повідомляє ОП.

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Зазначається, що участь у вшануванні взяли керівник Офісу президента Андрій Єрмак та його заступники, а також начальник Львівської ОВА Максим Козицький. Вони, зокрема, поклали квіти на могили героїв, які поховані на Марсовому полі Личаківського кладовища.

"Личаківське військове кладовище — територія військових поховань у Львові. З квітня 2022 року у його центральній частині ховають загиблих у російсько-українській війні", — йдеться у повідомленні.

Зеленський спілкується з матір'ю загиблого героя. Фото: ОП

Андрій Єрмак кладе квіти на могили загиблих героїв. Фото: ОП

Зеленський, керівництво ОП та присутні під час вшанування пам'яті. Фото: ОП

Нагадаємо, 14 грудня Зеленський неочікувано прибув до Німеччини. Там він зустрівся з командуванням армії США, що у Вісбадені.