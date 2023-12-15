Зеленський у Львові вшанував памʼять полеглих захисників України
Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку до Львова. Разом з керівництвом Офісу президента ушанував пам’ять захисників України та поклали квіти на могили героїв, які поховані на Личаківському кладовищі.
Про це повідомляє ОП.
Зеленський вшанував пам'ять героїв України у Львові
Зазначається, що участь у вшануванні взяли керівник Офісу президента Андрій Єрмак та його заступники, а також начальник Львівської ОВА Максим Козицький. Вони, зокрема, поклали квіти на могили героїв, які поховані на Марсовому полі Личаківського кладовища.
"Личаківське військове кладовище — територія військових поховань у Львові. З квітня 2022 року у його центральній частині ховають загиблих у російсько-українській війні", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 14 грудня Зеленський неочікувано прибув до Німеччини. Там він зустрівся з командуванням армії США, що у Вісбадені.
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