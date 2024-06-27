Владимир Зеленский совершил визит во Львов — какая цель

Владимир Зеленский возлагает цветы на Лычаковском кладбище Львова. Фото: Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 27 июня, прибыл с официальным визитом во Львов. Глава государства почтил память погибших военнослужащих на Лычаковском военном кладбище.

Об этом глава государства написал в своем блоге в Telegram.

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На Марсовом поле Лычаковского военного кладбища президент возложил цветы к могилам защитников Украины, павших в боях с российскими оккупантами.

В церемонии также приняли участие глава офиса президента Андрей Ермак, глава Львовской ОВА Максим Козицкий и мэр города Андрей Садовый.

"Помним, какова цена свободы, независимости и будущего для нашего государства. Никогда не забудем каждого и каждого, чьи смелость и сила приобретали волю для Украины", — пишет Зеленский.

Отметим, что Марсовое поле – львовский военный мемориал-некрополь, включающий территорию военного кладбища. На нем с апреля 2022 года хоронят погибших военнослужащих, защищая Украину от российской армии.

Напомним, вчера Владимир Зеленский во время визита в Донецкую область пообещал серьезный разговор с чиновниками, которые по полгода не были в прифронтовых общинах.

Также глава государства во время визита провел военное совещание по поводу оперативной ситуации в регионе и вручил награды боевым медикам.