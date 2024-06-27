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Зеленський у Львові вшанував пам'ять загиблих захисників України

27 червня 2024 10:14
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Володимир Зеленський здійснив візит до Львова — яка мета
Володимир Зеленський покладає квіти на Личаківському цвинтарі Львова. Фото: Офіс президента України
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 27 червня, прибув з офіційним візитом до Львова. Глава держави вшанував пам'ять загиблих військовослужбовців на Личаківському військовому цвинтарі.

Про це глава держави написав у своєму блозі в Telegram.

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На Марсовому полі Личаківського військового цвинтаря президент поклав квіти до могил захисників України, які полягли в боях із російськими окупантами.

В церемонії також взяли участь глава Офісу президента Андрій Єрмак, глава Львівської ОВА Максим Козицький та мер міста Андрій Садовий.

"Пам’ятаємо, якою є ціна свободи, незалежності та майбутнього для нашої держави. Ніколи не забудемо кожного й кожну, чиї сміливість і сила здобували волю для України", — пише Зеленський.

Зазначимо, що Марсове поле – львівський військовий меморіал-некрополь, який включає територію військового цвинтаря. На ньому з квітня 2022 року ховають військовослужбовців, які загинули, захищаючи Україну від російської армії.

Нагадаємо, вчора Володимир Зеленський під час візиту до Донецької області пообіцяв серйозну розмову з чиновниками, які по пів року не були у прифронтових громадах.

Також глава держави під час візиту провів військову нараду з приводу оперативної ситуації в регіоні, та вручив нагороди бойовим медикам

Володимир Зеленський
ЗСУ
Андрій Єрмак
Львів
Україна
цвинтар
Андрій Садовий
церемонія

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