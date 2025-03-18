Зеленский возложил цветы на могилы защитников во Львове

Зеленский почтил память павших защитников во Львове
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 18 марта, во время визита во Львов почтил память павших защитников и защитниц Украины. Украинский лидер возложил цветы на могилы Героев на Лычаковском кладбище.
Соответствующее видео он обнародовал в Telegram.
Чествование памяти защитников
Президент возложил цветы на могилы защитников и защитниц на поле почетных захоронений Героев на Лычаковском кладбище. Там с апреля 2022 года хоронят воинов, погибших во время полномасштабного вторжения России.
"Львов. Почтил память павших защитников и защитниц Украины. Помним каждого и каждую, кто отдал самое дорогое — свою жизнь за свободу и будущее нашего государства. Вечная память героям", — отметил президент.
Ранее Зеленский заявил, что Украина готова к установлению 30-дневного прекращения огня, но для этого Россия должна прекратить выдвигать условия.
Также вчера президент провел совещание с министром обороны Рустемом Умеровым и новым начальником Генштаба Андреем Гнатовым.
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