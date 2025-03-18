Зеленский возложил цветы на могилы защитников во Львове

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 18 марта, во время визита во Львов почтил память павших защитников и защитниц Украины. Украинский лидер возложил цветы на могилы Героев на Лычаковском кладбище.

Соответствующее видео он обнародовал в Telegram.

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Президент возложил цветы на могилы защитников и защитниц на поле почетных захоронений Героев на Лычаковском кладбище. Там с апреля 2022 года хоронят воинов, погибших во время полномасштабного вторжения России.

Владимир Зеленский и Андрей Ермак на Марсовом поле. Фото: ОП

Владимир Зеленский во Львове. Фото: ОП

Могилы Героев. Фото: ОП

Владимир Зеленский на Лычаковском кладбище. Фото: ОП

"Львов. Почтил память павших защитников и защитниц Украины. Помним каждого и каждую, кто отдал самое дорогое — свою жизнь за свободу и будущее нашего государства. Вечная память героям", — отметил президент.

Скриншот поста Зеленского

Ранее Зеленский заявил, что Украина готова к установлению 30-дневного прекращения огня, но для этого Россия должна прекратить выдвигать условия.

Также вчера президент провел совещание с министром обороны Рустемом Умеровым и новым начальником Генштаба Андреем Гнатовым.