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Зеленский почтил память павших защитников во Львове

18 марта 2025 11:43
Евгения Брюховецкая - редактор
Зеленский возложил цветы на могилы защитников во Львове
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
Евгения Брюховецкая - редактор

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 18 марта, во время визита во Львов почтил память павших защитников и защитниц Украины. Украинский лидер возложил цветы на могилы Героев на Лычаковском кладбище.

Соответствующее видео он обнародовал в Telegram.

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Президент возложил цветы на могилы защитников и защитниц на поле почетных захоронений Героев на Лычаковском кладбище. Там с апреля 2022 года хоронят воинов, погибших во время полномасштабного вторжения России.

Зеленський відвідав могили Героїв на Марсовому полі у Львові
Владимир Зеленский и Андрей Ермак на Марсовом поле. Фото: ОП
Президент вшанував пам'ять полеглих Героїв
Владимир Зеленский во Львове. Фото: ОП
Зеленський у Львові поклав квіти на могили Героїв
Могилы Героев. Фото: ОП
Зеленський вшанував пам'ять Героїв України, поклавши квіти на Марсовому полі у Львові
Владимир Зеленский на Лычаковском кладбище. Фото: ОП

"Львов. Почтил память павших защитников и защитниц Украины. Помним каждого и каждую, кто отдал самое дорогое — свою жизнь за свободу и будущее нашего государства. Вечная память героям", — отметил президент.

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Скриншот поста Зеленского

Ранее Зеленский заявил, что Украина готова к установлению 30-дневного прекращения огня, но для этого Россия должна прекратить выдвигать условия.

Также вчера президент провел совещание с министром обороны Рустемом Умеровым и новым начальником Генштаба Андреем Гнатовым.

Владимир Зеленский ВСУ Львов кладбище война в Украине
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