Зеленський поклав квіти на могили захисників у Львові

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 18 березня, під час візиту до Львова вшанував пам’ять полеглих захисників і захисниць України. Український лідер поклав квіти на могили Героїв на Личаківському кладовищі.

Відповідне відео він оприлюднив у Telegram.

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Президент поклав квіти на могили захисників і захисниць на полі почесних поховань Героїв на Личаківському кладовищі. Там з квітня 2022 року ховають воїнів, які полягли під час повномасштабного вторгнення Росії.

Володимир Зеленський та Андрій Єрмак на Марсовому полі. Фото: ОП

Володимир Зеленський у Львові. Фото: ОП

Могили Героїв. Фото: ОП

Володимир Зеленський на Личаківському кладовищі. Фото: ОП

"Львів. Ушанував пам’ять полеглих захисників і захисниць України. Пам’ятаємо кожного й кожну, хто віддав найдорожче — своє життя за свободу і майбутнє нашої держави. Вічна пам’ять героям", — зазначив президент.

Скриншот допису Зеленського

Раніше Зеленський заявив, що Україна готова до встановлення 30-денного припинення вогню, але для цього Росія має припинити висувати умови.

Також вчора президент провів нараду з міністром оборони Рустемом Умєровим та новим начальником Генштабу Андрієм Гнатовим.