Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow Зеленський вшанував пам'ять полеглих захисників у Львові arrow

Зеленський вшанував пам'ять полеглих захисників у Львові

18 березня 2025 11:43
Євгенія Брюховецька - редактор
Зеленський поклав квіти на могили захисників у Львові
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
Євгенія Брюховецька - редактор

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 18 березня, під час візиту до Львова вшанував пам’ять полеглих захисників і захисниць України. Український лідер поклав квіти на могили Героїв на Личаківському кладовищі.

Відповідне відео він оприлюднив у Telegram.

Читайте також:

Вшанування пам'яті захисників

Президент поклав квіти на могили захисників і захисниць на полі почесних поховань Героїв на Личаківському кладовищі. Там з квітня 2022 року ховають воїнів, які полягли під час повномасштабного вторгнення Росії. 

Зеленський відвідав могили Героїв на Марсовому полі у Львові
Володимир Зеленський та Андрій Єрмак на Марсовому полі. Фото: ОП
Президент вшанував пам'ять полеглих Героїв
Володимир Зеленський у Львові. Фото: ОП
Зеленський у Львові поклав квіти на могили Героїв
Могили Героїв. Фото: ОП
Зеленський вшанував пам'ять Героїв України, поклавши квіти на Марсовому полі у Львові
Володимир Зеленський на Личаківському кладовищі. Фото: ОП

"Львів. Ушанував пам’ять полеглих захисників і захисниць України. Пам’ятаємо кожного й кожну, хто віддав найдорожче — своє життя за свободу і майбутнє нашої держави. Вічна пам’ять героям", — зазначив президент.

null
Скриншот допису Зеленського

Раніше Зеленський заявив, що Україна готова до встановлення 30-денного припинення вогню, але для цього Росія має припинити висувати умови.

Також вчора президент провів нараду з міністром оборони Рустемом Умєровим та новим начальником Генштабу Андрієм Гнатовим. 

Володимир Зеленський ЗСУ Львів цвинтар війна в Україні
Реклама
Реклама
Реклама