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Главная Львов Жара до +32 °C: прогноз погоды для Львовской области на завтра

Жара до +32 °C: прогноз погоды для Львовской области на завтра

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2026 17:37
Жара до +32 °C: прогноз погоды для Львовской области на завтра
Ребёнок в жаркую погоду. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 30 июля, во Львовской области будет преобладать сухая и теплая погода, а температура воздуха будет постепенно повышаться. Наиболее жарко будет в западной части региона, где прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность. В то же время в горах температура воздуха ночью опустится до +6 °C.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

На Львовщине осадков не ожидается

В четверг, 30 июля, погоду на Львовщине будет определять область повышенного атмосферного давления. Сутки в регионе пройдут спокойно, без значительных осадков, ожидается жара

"Ветер восточный, 3–8 м/с,ночью и утром слабый туман", — отметили метеорологи в своем прогнозе.

Жара и пожарная опасность

Ночь в регионе будет умеренно прохладной, столбики термометров покажут +10...+15 °C, а в горах вообще будет холодно,+6... +8 °C. Но днем на Львовщину вернется жара,+27... +32 °C тепла.

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Непосредственно во Львове ожидается около +10...+12 °C. Днем будет жаркая погода, до +28–+30 °C по области и+24 –+26 °C в областном центре.

Жара до +32 °C: прогноз погоды для Львовской области на завтра - фото 1
Предупреждение о пожарной опасности на Львовщине. Фото: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Из-за жаркой погоды риск возгорания лесов в большинстве районов Львовской области будет средним, но в городах Рава-Русская, Броды, Яворов и Мостиска будет фиксироваться чрезвычайная пожарная опасность пятого класса.

Как сообщали Новини.LIVE ранее, цены на топливо во Львове выросли. В настоящее время стоимость дизельного топлива достигла почти 92 гривен. Среди крупных сетей львовских АЗС самое дорогое топливо традиционно предлагают OKKO, WOG и SOCAR.

Также мы писали, что с 1 августа во Львове существенно изменится тариф на водоснабжение — с 25,88 грн до 56,38 грн за кубометр. В то же время остальные коммунальные тарифы останутся без изменений.

прогноз погоды жара Погода во Львове
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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