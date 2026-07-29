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Головна Львів Спека до +32 °C: прогноз погоди для Львівщини на завтра

Спека до +32 °C: прогноз погоди для Львівщини на завтра

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2026 17:37
Спека до +32 °C: прогноз погоди для Львівщини на завтра
Дитина у спекотну погоду. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 30 липня у Львівській області переважатиме суха та тепла погода, а температура повітря поступово зростатиме. Найспекотніше буде у західній частині регіона, де прогнозується надзвичайна пожежна небезпека. Водночас у горах температура повітра вночі впаде до +6 °C градусів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

На Львівщині опадів не очікується

У четвер, 30 липня погоду на Львівщині визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. Доба у регіоні минеться спокійно, без суттєвих опадів, очікується спека

"Вітер східний, 3 – 8 м/с, вночі та вранці слабкий туман", — зазначили метеорологи у своєму прогнозі.

Спека і пожежна небезпека

Ніч у регіоні буде помірно прохолодною, стовпчики термометрів покажуть +10...+15 °C, а в горах взагалі буде холодно, +6... +8 °C. Але вдень на Львівщину повернеться спека, +27... +32 °C тепла.

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Безпосередньо у Львові очікується близько +10...+12 °C. Вдень буде спекотна погода,  до +28 +30 °C по області та +24 +26 °C в обласному центрі. 

Спека до +32 °C: прогноз погоди для Львівщини на завтра - фото 1
Попередження про пожежну небезпеку на Львівщині. Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Через спекотну погоду ризик займання лісів у більшості районів Львівщини буде середнім, але у містах Рава-Руська, Броди, Яворів та Мостиська фіксуватиметься надзвичайна пожежна небезпека п'ятого класу.  

Як повідомляли Новини.LIVE раніше, ціни на пальне у Львові зросли. Наразі вартість дизелю сягнула майже 92 гривень. Серед великих мереж львівських АЗС найдорожче пальне традиційно пропонують OKKO, WOG та SOCAR.

Також ми писали, що з 1 серпня у Львові суттєво зміниться зміниться тариф на водопостачання — з 25,88 грн до 56,38 грн за кубометр. Водночас інші комунальні тарифи залишаться без змін. 

прогноз погоди спека Погода у Львові
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
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