Що зміниться у Львові з 1 серпня 2026: тарифи на воду, газ і проїзд

Люди заходять в трамвай. Фото: Новини.LIVE

З 1 серпня 2026 року у Львові зміниться тариф на централізоване водопостачання та водовідведення. Водночас вартість проїзду у громадському транспорті, а також тарифи на газ і електроенергію для населення залишаться без змін. Станом на кінець липня офіційно не повідомляли про перегляд інших основних тарифів для львів'ян.

Про це інформує Новини.LIVE.

Вартість проїзду у Львові з 1 серпня

З 1 серпня у Львові не передбачено нового підвищення вартості проїзду. У місті й надалі діятимуть тарифи, які набрали чинності після рішення виконавчого комітету Львівської міської ради у травні 2026 року.

Наразі у громадському транспорті Львова діють такі тарифи:

11,50 грн — для студентів із ЛеоКарт;

23 грн — при оплаті транспортною карткою ЛеоКарт або через застосунок;

26 грн — при оплаті банківською карткою або смартфоном із NFC;

30 грн — при оплаті готівкою у водія.

Також без змін залишаються транспортні абонементи:

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студентський — 575 грн;

загальний — 1150 грн.

Штраф за безквитковий проїзд становить 520 грн. Станом на кінець липня нових рішень про зміну вартості проїзду з 1 серпня не оприлюднювали.

Тарифи на воду у Львові з 1 серпня

Головною зміною для львів'ян із початку серпня стане підвищення тарифу на централізоване водопостачання та водовідведення.

Із 1 серпня набуде чинності новий тариф, затверджений виконавчим комітетом Львівської міської ради. Загальна вартість послуг ЛМКП "Львівводоканал" зросте з 25,88 грн до 56,38 грн за кубометр.

Нові тарифи становитимуть:

36,04 грн за кубометр — водопостачання;

20,34 грн за кубометр — водовідведення.

У міській раді пояснили, що тариф не переглядали понад чотири роки. За цей час майже у 1,7 раза зросли витрати підприємства на електроенергію, а також збільшилися витрати на паливо, реагенти та оплату праці.

Водночас міська влада наголошує, що новий тариф є мінімально необхідним для стабільної роботи підприємства. Він покриватиме лише поточні операційні витрати — без фінансування модернізації чи розвитку мереж.

Чи перерахують субсидії

Для мешканців, які вже отримують житлову субсидію, після набуття чинності нового тарифу її розмір перерахують автоматично. Додатково звертатися до Пенсійного фонду не потрібно.

Ті ж, хто ще не отримує державну допомогу, можуть оформити субсидію через сервісний центр Пенсійного фонду, ЦНАП, орган місцевого самоврядування, вебпортал Пенсійного фонду, застосунок "Дія" або поштою.

Тариф на електроенергію у Львові з 1 серпня

Для побутових споживачів із 1 серпня тариф на електроенергію не зміниться.

Львів'яни й надалі сплачуватимуть 4,32 грн за 1 кВт·год. Для власників двозонних лічильників також діятиме нічний тариф — 2,16 грн за 1 кВт·год у період із 23:00 до 07:00.

Станом на кінець липня уряд не повідомляв про зміну тарифу на електроенергію для населення з 1 серпня.

Ціни на газ у Львові з 1 серпня

Вартість природного газу для більшості побутових споживачів у серпні також залишиться без змін.

Клієнти ГК "Нафтогаз України", які користуються річною фіксованою пропозицією, й надалі сплачуватимуть 7,96 грн за кубометр. Станом на кінець липня інформації про перегляд цього тарифу не оприлюднювали.

Таким чином, головною зміною для мешканців Львова з 1 серпня стане підвищення тарифу на централізоване водопостачання та водовідведення. Водночас станом на кінець липня офіційно не повідомляли про зміну вартості проїзду у громадському транспорті, а також тарифів на природний газ та електроенергію для населення.

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Новини.LIVE інформували, що 26 липня 2026 року у центрі Львова відбулася мирна акція на підтримку колишнього міністра оборони Михайла Федорова. Учасники виступили проти його звільнення, закликавши владу переглянути кадрове рішення. Також протестувальники наголосили на необхідності збереження реформ у Міністерстві оборони, розвитку оборонних технологій, цифровізації та прозорості закупівель.

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